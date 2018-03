V technice čištění zubů jsou ve světě i 50 let před námi, zmínil Šmucler. Víte, jak si správně čistit chrup?

V péči o zuby podle statistik zrovna moc nevynikáme. Jen polovina Čechů chodí k zubaři pravidelně, zbytek až když má problém. Data České stomatologické komory také ukazují, že prakticky každý dospělý měl někdy zubní kaz – platí to pro více než 99 procent Čechů. „Chceme, aby se to změnilo,“ říká Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. Praha 7:30 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubní hygiena je v České republice stále problém (ilustrační foto) | Foto: CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Stomatologická komora nedávno rozjela program Republika bez kazu. Ve Švýcarsku, Německu nebo Švédsku se k tomuto ideálu velmi přiblížili a zubní kaz mají v těchto zemích už pouze děti ze sociálně vyloučených komunit nebo děti trpící ještě jiným druhem onemocnění.

„Byli bychom rádi, kdyby se k tomu Česká republika přiblížila, a začít musíme u malých dětí,“ říká Roman Šmucler. Česká stomatologická komora se proto snaží v rámci programu ‚Republika bez kazu‘ seznamovat děti ve školách a školkách se zásadami správné péče o zuby.

V úterý 20. března si i Česko připomnělo Světový den ústního zdraví, do kterého je zapojeno asi 160 zemí. O den později se po celé zemi konalo přes šest stovek akcí věnovaných prevenci zubního kazu a paradentózy.

Víte, jak si správně čistit zuby?

Podstatná je technika, nikoli četnost nebo doba, po kterou si zuby čistíme. Zub je potřeba čistit ze všech pěti stran, zdůrazňuje Roman Šmucler s tím, že právě čištění mezizubních prostor je u Čechů stále opomíjenou technikou.

„Ve světě jde o běžnou praxi v každé domácnosti už po dobu třiceti a někde i padesáti let, zatímco u nás tato technika teprve vstupuje do našich domovů,“ dodává stomatolog.

Je nedostatek zubařů?

Problémem nedostatečné péče o zuby může být i v nedostatku zubařů. Týká se to hlavně pohraničí – například Karvinska, Karlovarska, Šumavy, ale také Olomoucka.

Ministerstvo zdravotnictví nyní přišlo s plánem, jak nejen zubaře, ale také ostatní lékaře nalákat do měst, kde jich je nedostatek. Vést k tomu má systém různých pobídek. Nedostatek by mohl částečně řešit i zvýšení počtu mediků, pokud by se na jejich studium našly peníze.

Chybí peníze od státu i pojišťoven

Problém podle Romana Šmuclera není v tom najít zubního lékaře, ale že stomatologové nechtějí spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, které kvůli nařízení ministerstva zdravotnictví platí zubařům jen asi třetinu nákladů.

„A také stát hradí méně než polovinu za státní pojištěnce, takže pokud důchodci trpí nedostatkem zdravotní péče, je to tím, že stát posílá 100 miliard někam jinam,“ uzavírá Roman Šmucler.