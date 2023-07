Záchranáři v létě často řeší přehřátí, úrazy na kole nebo tonutí. Jak takovým nehodám předcházet?

V Olomouci jsou, co se koupání týče, velmi oblíbená štěrkopísková jezera Poděbrady nedaleko města. I na tomto lidmi vyhledávaném místě by si ale měli koupající dávat pozor. I zkušeného plavce totiž může potkat nečekaná nevolnost nebo křeč. A může se začít topit.

„Základní věc je, že když se jdu vykoupat do nějakého rybníka, do nějaké pískovny, tak bych tam nikdy neměl být sám. Když si jde někdo ráno před prací sám zaplavat nebo se jde sám vykoupat, tak se může stát naprosto cokoliv. I zdravý člověk může kdykoli dostat křeč. Když se vypravíte plavat na hloubku, kde nedosáhnete a ke břehu je daleko, tak vám nikdo nepomůže,“ popisuje olomoucký vodní záchranář Jiří Vrba.

Právě to se zřejmě stalo v jezeře Poděbrady i o uplynulém víkendu, kdy se v něm utopila 43letá žena. Pokud člověk vidí tonoucího, měl by nejprve zkontrolovat, jestli je jeho okolí bezpečné a teprve pak mu jít pomoci.

„Pokud už je pacient v bezvědomí, vlezeme do vody. Pokud je tedy terén bezpečný, pomaličku se přiblížíme k jeho zádům, pokusíme se ho otočit na jeho záda a pomaličku ho vytáhnout ven. Jde totiž o to, že pokud se člověk topí, křičí a volá o pomoc a vy byste do vody za ním vlezli, tak se může taky stát, že on utopí vás,“ Objasňuje mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková.

Podle ní záchranáři v létě často vyjíždí k případu tonoucích dětí. Kromě toho jsou v létě časté také úrazy na kolech, kolečkových bruslích nebo koloběžkách. V aktuálních horkých dnech by si podle Mikiskové pak měli zejména senioři dávat pozor na přehřátí organismu a dostatek tekutin. I kolapsy totiž patří mezi časté důvody výjezdů záchranné služby.

Kompletní reportáž si poslechněte v přiloženém audiu výše.