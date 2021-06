Jak si uvědomit svá přání a splnit je? Metoda CARe pomáhá lidem, kteří prochází složitým obdobím

Převzít odpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a zlepšit kvalitu svého života. Takzvanou metodou CARe pomáhají psychologové a sociální pracovníci duševně nemocným lidem. Snaží se je přivést k tomu, aby si uvědomili svá přání a potřeby a pokusili se najít cestu, jak je naplnit. Rehabilitační přístup vznikl v 90. letech v Nizozemsku a postupně se rozšířil do celého světa. Používají ho i lékaři a sociální pracovníci v Česku. Praha 11:06 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metoda může pomoci pacientům s úzkostnou poruchou (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka RGBStock

„Úzkost, která je už panická ataka, vypadá tak, že nemáte nad sebou kontrolu. Většinou cítíte, že něco není v pořádku, a máte možnost to regulovat. Problém je v momentu, kdy se začnete bát, tak se vám to zhorší, zacyklí se to a nedokážete z toho ven,“ říká Radiožurnálu Tomáš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Metoda CARe může pomoci pacientům s duševními chorobami. Natáčela Lucie Korcová

Úzkostná porucha a panické ataky u něj začaly zhruba před třemi lety. V tu dobu měl dvě zaměstnání – řídil taxi a zároveň pracoval jako řidič velvyslance. Spal je pár hodin denně a začalo se projevovat přepracování. „K tomu dlouhodobě velmi problematické manželství, pak se k tomu přidala ještě maminka po mrtvici ležící v domově důchodců. Švagrová mi umírala na rakovinu. Prostě toho bylo hodně najednou,“ objasňuje.

Během krátké doby tehdy zažil několik silných panických záchvatů. Když se jeho stav zhoršil, byl tři čtvrtě roku v pracovní neschopnosti, pak se ale vrátil ke dvanáctihodinovým směnám. A nemoc byla zpět. „Večer mi začalo vadit, jak blikají takové ty zářivky na ulici. A najednou jsem přestával vidět, klepaly se mi ruce a přestával jsem fungovat.“

Proces zotavení

Před necelým rokem mu začali pomáhat terapeuti z neziskové organizace BONA. Nejdřív dostal jednostránkový formulář rozdělený do osmi kategorií, jako je bydlení, vztahy nebo práce. „Vnímal jsem, jak se postupně v čase mění to, jak chápu ty oblasti. Opravdu jsem si uvědomil, jak chci mít nastavený život, jak chci mít nastavenou práci, jak chci pracovat, s jakými lidmi chci pracovat.“

„Tahle metoda nám umožňuje klientům zprostředkovat to, že se dostanou ke svým přáním, sami k sobě a uvědomují si, co chtějí v životě. Neděláme to za ně. My je v tom podpoříme, ale potřebujeme jim zprostředkovat i důvěru nás pracovníků, že to zvládnou a vlastní cestu si najdou,“ vysvětluje odborná garantka modelu CARe Ludmila Horynová z terénního týmu BONA pro Prahu 12 a 16. Klienti se tak sami podílejí na procesu zotavení.

‚Ráno se mi občas ani nechce vstávat.‘ Na lidi dopadá sociální izolace, vzrůstá počet depresivních poruch Číst článek

„Je čas, období, kdy člověk potřebuje medikaci, ale také potřebuje pracovat sám na sobě a jen medikace to nesrovná. Snažíme se o to, aby na cestě došlo k uzdravení všech aspektů, které život přináší. Protože když medikací zaléčíte ty projevy, tak pak je spousta oblastí, které uzdravené nejsou,“ dodává.

„Neděláte velké změny, protože velké změny nefungují. Když jste ‚v háji‘, tak nemůžete udělat velký skok,“ podotýká Tomáš, který se v současnosti připravuje na práci peer konzultanta – člověka s vlastní zkušeností, který pomáhá lidem, kteří se léčí s duševním onemocněním. Psychosociální rehabilitaci využívá třeba psychiatrická nemocnice v pražských Bohnicích. Metoda pomáhá nejen psychicky nemocným, ale také při léčbě závislostí nebo lidem s poruchou autistického spektra.