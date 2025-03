V Česku vzniknou ambulance pro pacienty po mrtvici. ‚Druhá mozková příhoda bývá ničivější,‘ říká primář

Pacienti po mozkové mrtvici budou chodit na prohlídky do specializovaných poraden. Stanovuje to vyhláška, kterou zpracovala Česká neurologická společnost. Platit má od dubna. Denně v Česku zemře na mrtvici 20 lidí. Je to druhá nejčastější příčina úmrtí. „Když pacient není správně sledován, léčen a není vyšetřena příčina, až 20 procent pacientů dostane další rok další mrtvici,“ říká pro Radiožurnál primář neurologické kliniky Motola Aleš Tomek. Praha 10:29 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primář neurologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Motol Aleš Tomek | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Proč bylo vůbec potřeba vytvořit nová pravidla péče o pacienty po cévní mozkové příhodě?

Naším cílem bylo se po relativním zvládnutí organizace akutní péče podívat na to, co pacientům chybí, a to jsou pravidelné kontroly a sledování. Jenom tak můžeme zabránit recidivě – nové mrtvici.

Polovina pacientů a pacientek stále přichází pozdě, protože to nepozná. Příznaky jsou náhle vzniklý pokles ústního koutku, slabost jedné strany těla a porucha řeči. Jakýkoliv z nich znamená, že hned volám záchranku, zdůrazňuje neurolog Aleš Tomek

Bohužel platí, že když pacient není správně sledován, léčen a není vyšetřena příčina mrtvice, tak až 20 procent pacientů dostane další rok další mrtvici.

To znamená, že když už zvládli přežít první, tak pak přijde druhá, která je pro pacienta často mnohem horší a ničivější.

Ale víme, že když pacienta budeme řádně sledovat a řešit jeho rizikové faktory, tak to dokážeme snížit třeba až na polovinu. Takže to je hlavním cílem.

Každý je relativně zvyklý chodit na specializované kontroly po prodělaném infarktu myokardu nebo když má cukrovku. A my neurologové jsme mnohem širší obor.

Mohou být neurologové ambulantní, kteří se mrtvicím úplně nevěnují. A naším cílem je vychovat nové specialisty mezi neurology, kteří se mrtvici budou věnovat.

Co se tedy změní pro pacienty ve specializovaných ambulancích? Co na ně čeká?Změní se hlavně to, že dostanou všechno, doufáme, na jednom místě. Cévní neurolog, což je nová specializace, bude moct řešit i více interní věci. To znamená správně pacientovi poradit s léčbou základních rizikových faktorů, podobně jako třeba kardiolog nebo internista.

Ale zároveň umí i neurologické problémy po mrtvici, protože pacient po mrtvici má třeba problémy se spasticitou, pohybem nebo řečí. Je spousta různých deficitů, které zase zvládne neurolog.

‚Vše závisí na čase‘

Včasná pomoc lékařů je u cévní mozkové příhody naprosto zásadní. Jaká je pak naděje na úplné vyléčení, když se všechno včas podchytí?

Všechno závisí, jak už jste řekl, na čase, kdy k nám pacient dorazí, a také na příčině mrtvice. Ale obecně z našich aktuálních dat vyplývá, že lehce přes 60 procent pacientů je po mrtvici plně soběstačný, což je veliký úspěch. Dříve to bývalo méně než polovina tohoto čísla.

Stále platí, že asi 16 procent pacientů do tří měsíců po mrtvici zemře. A ti ostatní, kolem 35 procent pacientů, jsou těžce postiženi, takže vyžadují péči druhé osoby.

Ale je pro nás velmi potěšující, že se zvětšuje počet pacientů, kteří odejdou po mrtvici domů a jsou schopni dál žít, i když třeba někteří s určitými omezeními.

Příznaky nemoci

Cévní mozková příhoda, tedy lidově řečeno mrtvice, je náhlá porucha krevního oběhu mozku. Jde tedy o akutní stav. Pojďte nám ještě prosím popsat, jak vypadají první příznaky. Co máme v takovém případě, že u někoho zaznamenáme, dělat?

To je velmi důležité, protože polovina pacientů stále doráží pozdě, protože to nepoznají. Klíčové je poznat tři hlavní příznaky, které když někdo má, i kdyby to bylo jenom třeba pár minut, tak je potřeba volat záchranku.

Těmi příznaky jsou náhle vzniklý pokles ústního koutku, náhle vzniklá slabost jedné strany těla, to znamená třeba pravé ruky, pravé nohy, nebo porucha řeči. Nemusíte mít všechny tři. Jakýkoliv jeden z nich znamená, že hned volám záchranku.

Co mozkovou mrtvici způsobuje a dá se tomu nějak předcházet?

Ano, dá. Primární prevence, ještě než mrtvici dostanete, je určitě také podceňovaná. Ale v zásadě platí, že kromě toho, že žijete zdravě, to znamená dostatek pohybu, nekouřit, nepít alkohol, je klíčové chodit i na preventivní prohlídky, protože hlavní rizikový faktor mrtvice je neléčený vysoký tlak, neléčený vysoký cholesterol a špatně léčený nebo nediagnostikovaný diabetes neboli cukrovka.

To znamená odhalit včas tyto tři základní rizikové faktory a správně je léčit, je nejlepší cesta, jak se mrtvici vyhnout. Kromě toho, že budete žít tak, jak se obecně říká, zdravě. To znamená zdravá strava, hodně pohybu.