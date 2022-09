V lékárnách chybí léky na bolest a horečku pro děti. ‚Během září budou,‘ říká ředitelka lékového ústavu

V lékárnách stále chybí některé léky. V současné době hlavně přípravky s ibuprofenem určené pro děti. Příčinou jsou převážně výrobní důvody. Podrobněji to v ranním interview Radiožurnálu rozebrala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Praha 10:43 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „My to monitorujeme a dobrou zprávou je, že během září má postupně začít docházet k obnovování dodávek dětských forem těchto sirupů,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová | Foto: Vlk Vojtěch | Zdroj: Profimedia

Výpadky léčivých přípravků nejsou nic výjimečného. V poslední době se lékárny potýkají s nedostatkem ibuprofenu pro děti, který tlumí bolest a snižuje horečku. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv má výpadek většina dětských verzí Nurofenu a Ibalginu.

Výrobní důvody jsou při zběžném pohledu na seznam léků s přerušenou dodávkou nejčastější příčinou problémů – jaké konkrétní potíže se můžou při výrobě léků objevit?

Výrobních důvodů může být celá řada. Může to začínat problémem s dostupností samotné suroviny, protože poměrně často surovinu vyrábí jiný dodavatel. Mnohokrát je jen jeden nebo dva pro celý svět. Někdy může být problém naopak s koncovou úpravou léku, kdy schází něco v rámci výrobního řetězce. Může toho být celá řada a všechno se dá označit za výrobní důvody.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když nějaký lék vypadne, ostatní ho nestihnou v plné míře nahradit. Během září má postupně začít docházet k obnovování dodávek jednotlivých dětských forem sirupů, ujišťuje Irena Storová

Bylo to tak vždy, nebo jsou v poslední době výpadky léků kvůli problémům ve výrobě častější?

Častěji se o tom mluví, protože my samozřejmě veškerá ta hlášení, která nám držitelé rozhodnutí o registraci (tedy farmaceutické firmy) mají povinnost poskytovat, to znamená hlášení o přerušení, ukončení nebo obnovení dodávek, všechna monitorujeme.

Máme i statistiky, tam je to více méně za posledních několik let vyrovnané. Takže ano, je to opravdu téma, o kterém se více mluví a tím vzniká dojem, že je toho více.

U kolika léčivých přípravků teď evidujete výpadky?

Nedá se říct úplně u kolika, protože situace je velmi živá. Ráno může dojít k tomu, že někdo nahlásí přerušení dodávek, ale do večera zjistí, že se problém vyřeší, tak zase dodávky obnoví. To znamená, nedá se říct. Toto všechno se dá najít na našem webu vždy ke konkrétnímu léku.

Pokud by se vytvořil seznam, tak bude aktuální jen pár hodin. Někdy se stane i to, že pacient vůbec hlášení nepocítí, protože v distribuci a lékárnách jsou ještě dostatečné zásoby a než dojde k obnovení, tak se vystačí s těmito zásobami. Takže spoustu hlášení vůbec na pacienta nedopadne.

To se zřejmě netýká oněch dětských verzí Nurofenu a Ibalginu, protože tento výpadek už trvá nějakou dobu?

Ano, to je pravda. Tam bohužel opravdu došlo k výpadkům, které nahlásily farmaceutické firmy. S tím, že pokud dojde k výpadku třeba toho dětského sirupu s obsahem Ibuprofenu, tak náhradou se zvolí sirup, který má stejnou indikaci s obsahem paracetamolu. Tím se vyprodá i tahle druhá skupina a potom může docházek k takovémuto kolísání.

S očkováním proti covidu-19 souvisí maximálně jedno úmrtí, podezřelé vakcíny se už téměř nepoužívají Číst článek

Je pravdou, že nejsou nedostupné všechny dětské formy. Jsou tam nahrazující, ale zastoupení na trhu jednotlivých léčiv je různé, takže když někdo vypadne, zbytek to nestihne pravděpodobně v plné míře nahradit.

My to všechno monitorujeme a dobrou zprávou je, že během září má postupně začít docházet k obnovování dodávek dětských forem těchto sirupů.

Chybí teď i léky, které není možné nahradit ničím jiným? A pokud ano, které?

Dá se říct, že v drtivé většině případů se vždy nějaká náhrada najde. Ať už je lék nahraditelný v rámci té terapeutické skupiny, nebo se dá připravit jako individuálně připravované léčivo v lékárně. To je drtivá většina.

Ano, jsou situace, kdy se může stát, že lék je nenahraditelný. Teď se například řeší záležitosti kolem vakcíny na plané neštovice. Také jsme v posledních týdnech a měsících řešili léčivý přípravek proti krevním sraženinám. Tam ho nebyl nedostatek, ale bylo ho nedostatečné množství, protože nepředpokládaně stoupla spotřeba.

Tam jsme potom vždycky v intenzivním kontaktu a komunikaci s tou farmaceutickou firmou a snažíme se ve spolupráci využívat nástroje, které jako stát máme.