V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. Z té původní zbyly jen obvodové zdi
V Litoměřicích je opravená porodnice s komfortním vybavením pro ženy a jejich doprovod. Nová je vzduchotechnika, podlahy, okna a vybavení. Malé pokoje nahradily apartmány s vanou a porodním gaučem. Ženy si budou moci nastavit osvětlení i pustit hudbu.
První rodičku přijme zrekonstruovaná porodnice na konci září. Na konci roku budou mít klientky na oddělení šestinedělí k dispozici hotelové pokoje, řekl zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení Petr Holba.
Cílem rekonstrukce, která trvala přes rok, bylo vytvořit rodinné prostředí s porodní asistencí. „Imitujeme domácí prostředí a k tomu dáváme ženám k dispozici zdravotnický personál,“ uvedla primářka Petra Hejtmánková.
Práce stály 75 milionů korun, technologie včetně prostorového systému pro poslech hudby nebo osvětlení s barevným spektrem dalších 20 milionů korun. Město zaplatilo 14 milionů korun, zbytek Krajská zdravotní, pod kterou litoměřická nemocnice patří.
Apartmán pro ženu a novorozeně
Při zařizování tří porodních apartmánů, vstupu a dalších prostor se zaměstnanci porodnice inspirovali v zahraničí. „Primární bylo, aby žena dostala bezpečnou a respektující péči,“ uvedl Holba. Tomu mohou podle něj pomoci například tlumená světla nebo podbarvení porodní vany.
Porodní apartmán je zařízen pro pobyt ženy a doprovodu s novorozenětem. „Zůstanou v apartmánu zhruba dvě hodiny po porodu a pak vnitřním traktem přejdou na oddělení šestinedělí nebo jdou domů,“ popsal Holba.
Loni provedla porodnice v Litoměřicích 532 porodů, o rok dříve 400. Porodníci věří, že letos jich bude díky novému zázemí i přes pokles porodnosti víc. „Zhruba 38 procent rodiček je z okolních krajů Libereckého, Středočeského a Prahy,“ uvedl Holba.
Pro ženy z větší dálky vznikají nyní na oddělení šestinedělí pokoje hotelového typu. K dispozici je zájemci budou mít za dva až tři měsíce.
V okrese Litoměřice je porodnice také v Roudnici nad Labem. Loni se tam narodilo 592 dětí. Další porodnice jsou v Ústeckém kraji, a to v Děčíně, kde v lednu otevřou nový pavilon pro matku a dítě, v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Teplicích, kde se opravená porodnice otevřela loni.