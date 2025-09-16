V Litoměřicích otevřeli opravenou porodnici. Z té původní zbyly jen obvodové zdi

Porodní apartmán v nově zrekonstruované porodnici v nemocnici v Litoměřicích | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

V Litoměřicích je opravená porodnice s komfortním vybavením pro ženy a jejich doprovod. Nová je vzduchotechnika, podlahy, okna a vybavení. Malé pokoje nahradily apartmány s vanou a porodním gaučem. Ženy si budou moci nastavit osvětlení i pustit hudbu.

Litoměřice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

První rodičku přijme zrekonstruovaná porodnice na konci září. Na konci roku budou mít klientky na oddělení šestinedělí k dispozici hotelové pokoje, řekl zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení Petr Holba.

Přehrát

00:00 / 00:00

Z nově otevřené porodnice v Litoměřicích se přihlásila redaktorka Lucie Heyzlová

Cílem rekonstrukce, která trvala přes rok, bylo vytvořit rodinné prostředí s porodní asistencí. „Imitujeme domácí prostředí a k tomu dáváme ženám k dispozici zdravotnický personál,“ uvedla primářka Petra Hejtmánková.

Práce stály 75 milionů korun, technologie včetně prostorového systému pro poslech hudby nebo osvětlení s barevným spektrem dalších 20 milionů korun. Město zaplatilo 14 milionů korun, zbytek Krajská zdravotní, pod kterou litoměřická nemocnice patří.

Apartmán pro ženu a novorozeně

Při zařizování tří porodních apartmánů, vstupu a dalších prostor se zaměstnanci porodnice inspirovali v zahraničí. „Primární bylo, aby žena dostala bezpečnou a respektující péči,“ uvedl Holba. Tomu mohou podle něj pomoci například tlumená světla nebo podbarvení porodní vany.

Porodní apartmán je zařízen pro pobyt ženy a doprovodu s novorozenětem. „Zůstanou v apartmánu zhruba dvě hodiny po porodu a pak vnitřním traktem přejdou na oddělení šestinedělí nebo jdou domů,“ popsal Holba.

Pohled do nově zrekonstruované porodnice v nemocnici v Litoměřicích | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Loni provedla porodnice v Litoměřicích 532 porodů, o rok dříve 400. Porodníci věří, že letos jich bude díky novému zázemí i přes pokles porodnosti víc. „Zhruba 38 procent rodiček je z okolních krajů Libereckého, Středočeského a Prahy,“ uvedl Holba.

Pro ženy z větší dálky vznikají nyní na oddělení šestinedělí pokoje hotelového typu. K dispozici je zájemci budou mít za dva až tři měsíce.

V okrese Litoměřice je porodnice také v Roudnici nad Labem. Loni se tam narodilo 592 dětí. Další porodnice jsou v Ústeckém kraji, a to v Děčíně, kde v lednu otevřou nový pavilon pro matku a dítě, v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě a Teplicích, kde se opravená porodnice otevřela loni.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zdraví

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme