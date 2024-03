V městských parcích je víc infikovaných klíšťat než v lese, každé čtvrté přenáší boreliózu

Více než klíšťata v lesích jsou pro člověka nebezpečná ta, která se vyskytují v městských parcích. Českobudějovičtí vědci našli u každého čtvrtého bakterie způsobující lymeskou boreliózu. Parazity průběžně sledují ve vybraných parcích v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a dalších krajských městech. Už v příštím roce by s monitoringem mohla pomoct i veřejnost. České Budějovice 10:56 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíště nalezené při sběru parazitů | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„Tady rovnou na první zatažení máme nymfu našeho nejznámějšího a nejrozšířenějšího klíštěte obecného,“ ukazuje při sběru klíšťat v lesoparku Stromovka v Českých Budějovicích parazitolog Václav Hönig z Biologického centra Akademie věd.

Sbírat klíšťata do českobudějovického lesoparku šla s parazitologem Jitka Cibulová Vokatá

První klíště našel asi za čtyři vteřiny. „Běžně nalézáme larvální stadia, to jsou ta první stadia, která se vylíhnou z vajíčka, i dospělce. To znamená, že populace klíšťat jsou tady opravdu soběstačné. Nejsou to jenom klíšťata, která by se do parku zanášela,“ říká.

Během prvního roku výzkumu nasbírali odborníci v lesoparcích a městských parcích přes tři tisíce klíšťat. „Více než dvě třetiny už jsme vyšetřili a překvapivě jsme zjistili, že klíšťata v parcích jsou více infikovaná patogenem způsobujícím lymskou boreliózu než klíšťata v lesích,“ uvádí Václav Hönig.

„Domníváme se, že důvodem je to, že v parcích klíšťata sají zejména na drobných hlodavcích a ptácích, kteří jsou zároveň skvělým zdrojem borelií. V lesích mohou klíšťata sát i na vysoké zvěři, na jelenech, daňcích, srncích, kteří naopak tuto bakterii nepřenášejí,“ dodává.

Parazitolog Václav Hönig sbírá klíšťata v českobudějovickém parku Stromovka | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Jak udržovat parky

V následujících třech letech se vědci zaměří na to, co ovlivňuje přítomnost borelií v klíšťatech.

„Samozřejmě nás zajímá i to, jaké faktory ovlivňují, kolik je klíšťat a kolik jich je nakažených, abychom mohli případně dát dohromady nějaká doporučení, jakým způsobem udržovat parky, aby riziko bylo co nejmenší,“ upřesňuje Václav Hönig.

Do sledování aktivity klíšťat se bude moci zapojit i veřejnost.

„Pomocí nové aplikace můžou uživatelé hlásit nálezy klíšťat přisátých na lidech a na domácích mazlíčcích. Tyto informace budou zaneseny do interaktivní mapy. Z ní bude patrné, které lokality jsou vysoce rizikové, odkud si nejčastěji odnesete klíště,“ vysvětluje Pavel Švec z Technické univerzity Ostrava, která s parazitology spolupracuje.

„Fotky klíšťat je už teď možné nahrát na webový portál projektu Klíšťata ve městě,“ dodává mluvčí univerzity.