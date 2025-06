V nemocnici Nový Jičín bude léčit AI. Lineární urychlovač má pomoci onkologickým pacientům

„Pacient leží na tomhle stole, na kterém ještě není finální karbonová dneska, ten přístroj se otáčí takhle celý kolem dokola, tady jsou robotická ramena, která slouží k snímání obrazu. A samotný svazek vychází tady odsud,“ popisuje Petr Ševčík. Pracuje ve firmě, která se stará o instalaci a servis.

Složení a zapojení nového lineárního urychlovače trvá čtvrt roku. Hlavní část přístroje váží přes pět tun a do nemocnice ji musela dovézt těžká technika.

„Přístroj přijede na dvou nákladních autech, my tu technologii sundáváme pomocí jeřábu před budovou a potom transportními prvky dostane dovnitř a trvá to asi dva dny. Děláme to o víkendu – kvůli bezpečnosti, aby náhodou něco někomu spadlo na nohu nebo se někdo nezranil,“ dodává Ševčík.

Místnost, ve které bude přístroj na radioterapii fungovat, musí mít speciálně upravené zdi. „My tomu trošku přeneseně říkáme bunkr, ale ono se opravdu o bunkr jedná, jelikož jde o stavbu, která má za povinnost mít relativně dost hrubé zdi, aby bylo odstíněno záření,“ říká za vedení nemocnice Lukáš Chlachula.

Nejnovější verze lineárního urychlovače umí počítat s přirozeným pohybem pacienta a šetří tak okolní zdravou tkáň. „Představte si pohyb těla nebo hrudníku při dýchání, je to typické třeba při nádorech plic. Když pacient leží a dýchá, tak se nádor může pohybovat někde až na linii pět až sedm centimetrů. Pokud máme jasnou statickou radioterapii, tak ozařujeme v podstatě jedno místo,“ vysvětluje Chlachula.

Díky přesnému cílení paprsku mohou fyzikové zvýšit jeho intenzitu. Pacienti tak stráví v nemocnici kratší dobu. Doktorům bude šetřit čas i další novinka. Umělá inteligence pomůže v takzvaném konturingu. Jde o přesné zakreslení nádoru do systému. Lékařům to trvalo i několik dní.

„Technologie umělé inteligence je nám toto schopna připravit řádově v rámci minut až desítek minut, lékař pouze potom už samotný proces kontroluje,“ uzavírá Chlachula.

Nový lineární urychlovač stál přes 100 milionů korun.