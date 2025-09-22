V Rychnově nad Kněžnou finišuje stavba urgentního příjmu, zásadně zvýší komfort pacientů
V nemocnici v Rychnově nad Kněžnou začne už brzy fungovat nový pavilon pro urgentní příjem. Moderní prostory jsou už téměř hotové a reportér Jiří Hofman si je prošel společně s ředitelem nemocnice Lubošem Mottlem.
Ředitel nemocnice v Rychnově nad Kněžnou Luboš Mottl provází reportéra po v budově budoucího urgentního příjmu. „Vešli jsme tím vstupem, kudy bude chodit většina našich pacientů. Budou zde ambulance chirurgie, ortopedie a interny. Bude tu takzvaná triáž, tedy odborná recepce kde se pacientům budou v první fázi věnovat,“ popisuje Mottl.
„Je to vlastně provoz, který má všechno co má mít. Je tam crash room, je tam místo pro případnou očistu a je tam přístup na takzvaná expektační místa a do zákrokových sálků,“ ukazuje Mottl vedlejší vstup pro záchranáře.
Součástí budou i takzvaná expektační lůžka. „Je to pro ty pacienty, kteří se necítí komfortně. Potřebují si sednout, lehnout. Je jim potřeba nasadit nějakou léčbu nebo infuzi, tak aby ti pacienti nebyli v ambulantní čekárně, tak budou mít komfort, určitou intimitu a navíc to lůžko je v dosahu všech odborností,“ vysvětluje ředitel s tím, že expektační lůžka dosud na urgentu chyběla, teď jich bude šest.
„Ten pavilon je multioborový pavilon operačních oborů, takže neříkám, že vše by mělo končit operací, ale o dvě patra výše jsou i operační sály, je tady centrální jednotka intenzivní péče, takže odspodu nahoru. Ten pacient tady najde vše, co bude potřebovat,“ říká Luboš Mottl k výhodám nového urgentu.
S financováním pomůže dotace
Modernizaci rychnovské nemocnice hradí její zřizovatel, tedy Královéhradecký kraj. Kolik má modernizace stát, ví mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
„Celkové náklady na modernizaci rychnovské nemocnice aktuálně dosahují částky 1,3 miliardy korun, přičemž stát přispívá dotací ve výši 300 milionů korun z ministerstva pro místní rozvoj a dalšími prostředky z evropských programů REACT a IROP,“ přibližuje Lechmann.
Otevření nového urgentu v Rychnově nad Kněžnou zatím nemá pevně stanovený termín. Ředitel nemocnice Luboš Mottl ale už má představu, kdy se nový urgent otevře pacientům. „Nejpozdější datum je na Hromnice. To znamená, že to bude předjaří roku 2026,“ uzavírá.