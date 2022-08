Jako trochu horší epidemie chřipky. Letní ‚vlnka‘ covidu se dala čekat, ale je mírná, hodnotí imunolog

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přiznal, že ho zaskočila letní vlna covidu. Prý ji nikdo nečekal. „Dalo se to čekat,“ oponuje imunolog Václav Hořejší. „Ale nemoc vyvolaná nynějšími variantami koronaviru je v nynějších podmínkách relativně mírná. Případů onemocnění je hodně, ale těch závažných, kdy lidé musí do nemocnic a na jednotky intenzivní péče, je až dvacetkrát méně než v předcházejících vlnách.“ Praha 15:04 19. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také se teď chováme zhruba jako při chřipkové epidemii, srovnává imunolog Václav Hořejší | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to hlavně zásluha toho, že očkovaná je velká většina rizikových skupin, které nejvíc přispívaly k nejtěžším případům a k problémům ve zdravotnictví. Navíc možná i víc než polovina lidí onemocnění prodělala, takže je chráněná i tímto způsobem,“ vysvětluje si současný stav Hořejší, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Karlově.

Letní vlna – podle Hořejšího spíš vlnka – se objevila nejspíš proto, že současné varianty koronaviru jsou infekčnější než dříve, imunita po očkování u mnoha lidí už postupně slábne a také v současnosti neplatí žádná protipandemická opatření, s výjimkou třeba nošení roušek v některých zdravotnických zařízeních.

„Počty lidí s covidem v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče nebo těch, kteří denně umírají, jsou zhruba srovnatelné s trošku závažnější chřipkovou epidemií. Počet úmrtí za den je v posledních několika týdnech okolo 10. Na vrcholu předcházejících vln to bylo až 300 lidí za den,“ srovnává imunolog a dodává:

„A také se teď chováme zhruba jako při chřipkové epidemii.“

Přeočkovat? Pouze rizikové skupiny

Na sklonku loňského roku sám Hořejší vyzýval k povinnému očkování. „Dneska už bych po tom tolik nevolal. Je vidět, že úroveň ochrany získaná dosavadním očkováním plus to, že lidé z rizikových skupin se stejně nechávají očkovat posilovací dávkou, je docela dobrá a v tuto chvíli stačí.“

Přeočkovat by se podle imunologa další posilující dávkou proti covidu-19 měli především lidé z rizikových skupin.

„Konkrétně jsou to lidé mezi 60 a 80 lety plus ti, kteří mají problémy s imunitou. A to je správné. Tito lidé by měli ve vlastním zájmu poslechnout. Trochu mě mrzí, že je kampaň na očkování neviditelná. Ale také je pravda, že každý se má starat o své zdraví a je to na jeho odpovědnosti,“ říká Hořejší v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Ostatní by podle něj měli počkat na vývoj situace. „Je možné, že na podzim se objeví ještě nové varianty koronaviru, které situaci změní,“ dodává imunolog.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.