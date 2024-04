Distributoři vakcíny nemají k dispozici. Drží je pro děti, říká lékařka k očkování proti černému kašli

Situace ohledně dostupnosti očkovacích vakcín proti černému kašli se podle praktických lékařů nezměnila a většina z nich je pro dospělé nemá. Zájemci si musí počkat, až lékařům dorazí objednané dávky. To by mělo být nejdříve koncem měsíce. Přednostně jsou vakcíny nyní určeny pro děti, které se očkují povinně, a na přeočkování těhotných. Ale ani pro těhotné se některým praktikům nedaří je sehnat, proto odkazují své pacientky na očkovací centra. Praha 16:34 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti černému kašli | Zdroj: Profimedia

Podle pondělních informací Státního zdravotního ústavu za týden v ČR přibylo 1100 případů černého kašle, což je letos druhý nejvyšší týdenní nárůst. Od začátku roku lékaři evidují 6397 nakažených.

Druhý nejvyšší týdenní nárůst případů černého kašle za tento rok. Přibylo 1100 nakažených Číst článek

Praktici sdělili, že dospělí mají o přeočkování zájem. V současnosti ale mohou vakcíny objednat jen pro těhotné. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů v Královéhradeckém kraji Petra Šubrta by pro ně měly být dostupné od pondělí a pravděpodobná dodávka pro ostatní zájemce by měla být koncem dubna.

Třeba v Karlovarském kraji se lékařům v poslední době příliš nedaří zajistit vakcíny ani pro těhotné, směřují je tak do velkých očkovacích center, přičemž nejbližší jsou v Plzni nebo Praze. Ostatní dospělé zájemce objednávají na květen s ohledem na avizovanou dodávku vakcín koncem dubna.

Pro těhotné nemá vakcíny proti černému kašli ani českolipská praktická lékařka Irena Moravíková, která čeká, až budou k dispozici. „Žádná z mých pacientek ale teď nerodí, takže nejsme ve spěchu. Vím také, že někteří kolegové vakcíny mají, tak když by byla nouze, tak bychom je u nich sháněli,“ řekla.

Naopak jihomoravský krajský zástupce Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka, který ordinuje v Jedovnicích na Blanensku, vakcíny pro ženy v týdnu od 27. do 36. těhotenství má. Pro ostatní dospělé nikoliv a objednávat je bude koncem dubna.

Dospělým zdravotní pojišťovny vakcínu nehradí, stojí od 700 do 1500 korun, lidé si je ale mohou zpětně nechat od pojišťovny částečně proplatit. Podle ústecké praktické lékařky Ivany Jakabčinové by byl zájem o očkování ze strany dospělých ale větší, kdyby ho platila pojišťovna.

Genetik Pačes: Léčba černého kašle je dobrá a úmrtí výjimečná. Riziko představuje pro miminka Číst článek

Když zjistí, že ho musí platit, tak ho většinou odmítnou, řekla lékařka, která má poslední vakcíny pro zhruba sedm objednaných pacientů. „Čeští distributoři je nemají k dispozici. Drží je pro děti,“ uvedla Jakabčinová s tím, že další dávky čeká koncem měsíce.

Vakcíny snad v květnu až červnu

Lékař Jaroslav Havlíček, který je na Jihlavsku okresním předsedou Sdružení praktických lékařů, bude mít očkovací látku k dispozici nejdřív v polovině června. Stejně jsou na tom podle něj i ostatní lékaři z Jihlavy a okolí, kterých je okolo 50.

„Očkovali jsme klidně i 20 dávek denně, pokud byly. Brali jsme očkovacích látek opravdu hodně a v současné době jen telefonujeme a vysvětlujeme lidem, že nejsou,“ řekl Havlíček. Vakcíny se podle něj nyní přednostně dostávají do ordinací dětských lékařů, což je dle Havlíčka pochopitelné.

Na vyřízení objednávek čekají i praktičtí lékaři Tomáš Doležel a Jitka Šebková v Nymburce. „Vakcíny máme předobjednané, ale momentálně nejsou. Máme na seznamu 40 lidí, kteří na očkování čekají,“ řekla zdravotní sestra z ordinace Šebkové. Doležal má už jen několik posledních očkovacích dávek, další by podle něj měly být zřejmě koncem dubna.

Černý kašel nejvíce ohrožuje malé děti. Očkování je ochrání, ale musí být zahájeno včas, říká pediatrička Číst článek

Praktická lékařka Jarmila Ševčíková, která provozuje ordinaci v Bohuňovicích u Olomouce, má k dispozici jen jednu dávku vakcíny, která jí zůstala po objednaném pacientovi, který onemocněl a nepřišel.

„Nechávám si ji v zásobě pro případ, že by přišla těhotná pacientka a chtěla se naočkovat,“ řekla Ševčíková. Také podle jejích zjištění by se mohla situace v zásobování vakcínou zlepšit v závěru dubna.

Vakcíny nemá v ordinaci ani zlínský krajský předseda Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas, kterému dodavatel slíbil, že by měly dorazit v květnu. Mezi jeho pacienty ale zájem o očkování není velký a těhotné si mohou rezervovat termín očkování proti černému kašli, očkovací centrum je ve zlínské poliklinice.

Rád by očkoval i praktický lékař Erich Pudich z Ludgeřovic na Opavsku, ale vakcíny nemá. „Párkrát se nám podařilo malé množství objednat, pak nám řekli, že nemají,“ uvedl lékař. Zatím nevnímá, že by se situace mohla zlepšovat, a pacienty odkazuje na ostravské očkovací centrum, kde by snad přísun očkovacích látek mohl být o něco lepší.