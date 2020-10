Na vakcínu proti covidu-19 čeká celý svět. Ve 3. fázi klinických testů je několik firem

Vědecké týmy po celém světě se snaží vyvinout očkovací látku proti novému typu koronaviru. Často se mluví o ruských vakcínách – dvě už jsou schválené a třetí k tomu má podle prezidenta Vladimira Putina blízko. Experti jsou k nim ale ostražití. V Británii by měly zhruba v prosinci skončit klinické testy látky od firmy AstraZeneca a třetí fázi klinického testování teď zahájila i americká společnost Moderna. Praha 7:05 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zastaví očekávaná vakcína šíření koronaviru ve světe? Nejdříve bychom se ji mohli dočkat příští rok | Zdroj: Pixabay

Tento týden Evropská léková agentura EMA rozhodla, že vakcínu americké společnosti Moderna bude pro evropský trh schvalovat ve zrychleném režimu.

Znamená to, že americká společnost bude průběžně posílat data z třetí fáze klinického testování a nezávislí vědci Evropské lékové agentury je budou postupně vyhodnocovat. Pokud vakcína úspěšně projde i těmito testy, bude ji moct EMA schválit výrazně rychleji, než bylo doteď běžné.

Látka měla v první fázi testů na lidech velmi dobré výsledky, upozorňuje předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Chlíbek, a to dokonce i u lidí nad 70 let.

Třetí fáze klinických testů

Látka s označením mRNA-1273 od Moderny je takzvaná genová vakcína. Běžně mají vakcíny za úkol spustit v těle tvorbu protilátek. Tento nejmodernější typ ale obsahuje genetický materiál, v tomto případě RNA, který spouští imunitní reakci organismu.

„Aplikuje se do svalů a na základě genetické informace ve svalu se začne vytvářet antigen, které stimuluje imunitní systém,“ vysvětluje Chlíbek Radiožurnálu. Upozorňuje však, že žádná taková vakcína ještě nebyla schválená.

Moderna teď bude svou látku testovat na 30 tisících lidech. Půlka z nich dostane vakcínu, druhá polovina jen kontrolní látku – v podstatě placebo. Vědci pak budou sledovat, jak se která skupina nakazí covidem-19.

V tuto chvíli už většina zapojených dobrovolníků dostala i druhou dávku. „Měsíc po druhé dávce určitě budou odebírat krev na hladinu vyšetření protilátek a minimálně po dobu dvou tří měsíců budou sledovat účinnost,“ pokračuje Roman Chlíbek.

Začátkem příštího roku by tedy Moderna mohla mít třetí fázi vyhodnocenou. Díky průběžnému schvalování dat by zároveň mohla agentura EMA hned vzápětí schválit vakcínu pro evropský trh. Podle Chlíbka se dá předpokládat, že Američané zahájí výrobu co nejdřív, aby okamžitě po schválení mohli začít vakcínu distribuovat.

Další vakcíny

Vakcinolog Marek Petráš minulý týden na konferenci 3. LF UK představil dalších devět běžících studií zacílených na vývoj vakcíny proti covidu-19. Největší šance v tuto chvíli Petráš dává vakcíně britské firmy AstraZeneca.

„Když k tomu přičteme ještě regulační autoritu, pak můžeme pravděpodobně očekávat vakcínu v prvním kvartálu příštího roku.“ vakcinolog Marek Petráš o britské vakcíně

„Pokud by to dobře dopadlo, výsledky první velké studie fáze 3 můžeme očekávat od AstraZenecy, která připravila nereplikační adenovirovou vakcínu, to se plánuje na prosinec letošního roku. Když k tomu přičteme ještě regulační autoritu, pak můžeme pravděpodobně očekávat vakcínu v prvním kvartálu příštího roku,“ přibližuje.

Ve třetí fázi klinických testů je i další americká společnost Johnson & Johnson. Ta ale vývoj dočasně pozastavila. Jeden z desítek tisíc účastníků třetí fáze klinických testů totiž začal trpět nevysvětlitelnými zdravotními potížemi. V pátek večer ovšem firma oznámila, že se chystá vývoj obnovit.