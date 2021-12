Vakcína od Novavaxu funguje jako ‚staré známé‘ látky, mohla by přesvědčit neočkované

Proti covidu-19 se v Evropské unii může aktuálně očkovat vakcínami od čtyř společností. A od ledna přibude další. Evropská léková agentura (EMA) doposud schválila kromě Pfizeru taky Modernu, AstraZenecu, očkovací látku od firmy Johnson & Johnson a nově také vakcínu od firmy Novavax. Co o vakcíně, která se v Evropě bude používat pod názvem Nuvaxovid, víme? Praha 10:41 29. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od firmy Novavax | Zdroj: Profimedia

Americká firma Novavax o schválení vakcíny požádala v polovině listopadu. EMA následně potvrdila, že látka splňuje podmínky pro kvalitu, bezpečnost i účinnost. Ta by podle výrobce měla být zhruba 90 procent.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co víme o vakcíně od firmy Novavax?

Vakcína je dvoudávková. Na přeočkování by měl jít člověk po 21 dnech. Nuvaxovid mohou zatím dostat jen lidé, kterým už bylo 18 let.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vakcína obsahuje typ spike proteinu vyrobeného v laboratoři a také látku, která pomůže vyvolat reakci imunitního systému. Po naočkování pak tělo protein identifikuje jako cizí, a tak si vytvoří přirozenou obranu. Když se pak tělo setká s virem, umí díky tomu zareagovat a bránit se.

Ani mRNA, ani virový vektor

Očkovací látka Nuvaxovid není založená na mRNA nebo virovém vektoru. Funguje zkrátka na jiném principu.

„Při očkování dostaneme už hotový antigen a na ten pak organismus odpovídá,“ popsal pro Radiožurnál vakcinolog Marek Petráš z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Stávající vakcíny jsou založené na tom, že naše tělo dostává informaci o antigenu. A buňky pak mají povinnost si ho vytvořit,“ dodal.

Podobná technologie, jako je u vakcíny Novavaxu, se využívá také třeba při očkování proti chřipce, rakovině děložního čípku nebo žloutence typu B. Výhodou nové vakcíny je také to, že se dá skladovat běžně v lednicích.

Podle SÚKL z toho, co zatím víme, Nuvaxovid chrání i před variantou koronaviru omikron. To by podle některých odborníků mohlo lidi, kteří se dosud nechtěli dostupnými vakcínami očkovat, přesvědčit.

Právě proto, že princip vakcíny Nuvaxovid znají už z jiných vakcín. Naznačoval to také průzkum na univerzitě v německém Erfurtu z letošního listopadu, kdy látka ještě nebyla schválená.

Výrobce začne vakcínu do Evropské unie dovážet v lednu 2022. Do Česka by mělo dorazit 370 tisíc dávek. Protože je to dvoudávková vakcína, vystačí pro 185 tisíc zájemců.

Část vakcíny Nuvaxovid se vyrábí i v Česku, a to v obci Bohumil u Prahy. Další části jsou ze Švédska a dodělávají je pak v Německu.