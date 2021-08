Nová studie: Vakcína proti dětské obrně zřejmě zvyšuje odolnost i proti koronaviru

Vlády v řadě zemí světa se snaží přesvědčit obyvatele, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Část lidí ale stále váhá. Vědecký tým vedený odborníky z Univerzity Johnse Hopkinse ve Spojených státech má za to, že by jako prevence proti koronaviru mohla dobře posloužit už desítky let známá a vyzkoušená vakcína proti dětské obrně. Svět ve 20 minutách Washington 0:10 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V začátku výzkumu stála úvaha nad tím, proč drtivou většinu pacientů s těžkým průběhem covidu-19 tvoří dospělí (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Studii zveřejnil na svém webu recenzovaný časopis Frontiers in Medicine. Její autoři věří, že dlouho známou látkou by se nechali naočkovat i ti, kteří nemají důvěru v nejnovější proticovidové přípravky.

V začátku výzkumu stála úvaha nad tím, proč drtivou většinu pacientů s těžkým průběhem covidu-19 tvoří dospělí a proč se u dětí infekce často ani neprojeví.

Na základě dřívějších poznatků o tom, že některé vakcíny mají takzvanou zkříženou účinnost, se vědci rozhodli podrobněji prozkoumat.

Tedy jestli by to mohlo platit pro látku navrženou proti dětské obrně. Imunita dětí a dospívajících by totiž mohla být vůči covidu odolnější právě díky tomuto očkování, kterým prošlo 90 procent světové populace.

„Výsledky testů ukazují, že by mladší jedinci mohli být méně náchylní na koronavirovou infekci právě díky dětskému očkování.“ vědci Univerzity Johnse Hopkinse

Tým svou tezi otestoval tak, že podal vakcínu proti dětské obrně skupině dobrovolníků, které už vakcína podaná v dětství nechrání. Její účinek totiž časem klesá.

Odolnost proti covidu i obrně?

Analýza celkem 204 vzorků imunizovaných dospělých a dětí ukázala, že protilátky, které si díky očkovací látce jejich těla vytvořila, zvyšují odolnost nejen vůči dětské obrně, ale i vůči koronavirové infekci.

Očkování prokazatelně zvýšilo množství těchto protilátek, které reagují i na covid-19, píše se ve studii publikované ve Frontiers in Medicine.

Výsledky testů podporují myšlenku, že by mladší jedinci mohli být méně náchylní na koronavirovou infekci právě díky dětskému očkování.

Výzkumníci dodávají, že jejich zjištění jsou v souladu s dřívějšími studiemi, které naznačovaly, že svou roli mohou hrát i další vakcíny určené nejmenším, tedy proti tuberkulóze, spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Nové očkovací látky proti covidu 19 cílí na tzv. spiky. Zmíněná studie ale ukazuje, že by se při vývoji dalších vakcín dalo zaměřit i na jiný protein, konkrétně tedy RNA-dependentní RNA-polymerázu.

S ohledem na váhavost části populace vůči koronavirovým vakcínám i jejich nedostupnost v některých částech světa tým vědců navrhuje důkladné přezkoumání možnosti využít očkovací látky proti dětské obrně. Ostatně sami se na tomto výzkumu dál chtějí podílet.

K jejich studii publikované na stránkách Frontiers in Medicine by měla v dohledné době přibýt ještě jedna rozsáhlejší práce. Zaměří se na otázku, jestli by se jako plnohodnotná prevence proti koronavirové nákaze dala využít samotná vakcína proti dětské obrně.

