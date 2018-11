Vakcíny proti meningokokovým infekcím budou od roku 2020 hrazené, plánuje ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví plánuje, že zařadí vakcíny proti meningokokovým infekcím nebo klíšťové encefalitidě mezi hrazené ze zdravotního pojištění. To samé by mohlo platit i pro očkování proti planým neštovicím nebo rotavirům. Očkování proti nim by zůstalo dobrovolné. Změna by mohla platit od roku 2020. Praha 6:00 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví by chtělo, aby vakcíny proti meningokokovým infekcím nebo klíšťové encefalitidě byly hrazené | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Nákaza meningokokem nejdřív vypadá jako obyčejné nastydnutí. Do dvou dnů ale pacient může i zemřít. Loni se podle dat Státního zdravotního ústavu s infekcí léčilo 68 lidí, deset z nich ji nepřežilo. „Právě vysoká úmrtnost a riziko vážných trvalých následků jsou důvodem, proč ministerstvo zdravotnictví vážně uvažuje o tom, že očkování bude hrazené,“ říká náměstek zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

„U meningokoků jsou tady úmrtí každoročně. V případě klíšťové encefalitidy je úmrtí méně, nicméně klinický průběh je velmi závažný. Navíc u téhle nemoci nemáme kauzální léčbu, vakcinace je tedy jedinou cestou, jak jí předcházet,“ vysvětluje.

Nemoc špinavých rukou

Zatím ale není jasné, pro jaké věkové skupiny by mělo být očkování hrazené. Klíšťová encefalitida je totiž nejvíc riziková pro lidi nad 50 let, zatímco meningokok pro malé děti. Ty jsou ohrožené i rotavirovými infekcemi, které způsobují těžký průjem a u kterých se také uvažuje o tom, že by mohly být hrazené.

„Rotavirová vakcína zatím není prioritou číslo jedna. I pokud by se zavedla, nelze u ní očekávat, že by proočkovanost přesáhla 70%. Tím nezabráníme cirkulaci viru v populaci,“ myslí si Prymula.

Zdravotní pojišťovny proti návrhu neprotestují. „Je nepochybné, že to bude znamenat zvýšení nákladů, ale pokud v systému dokážeme najít rezervy, tak budeme rozhodnutí respektovat,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Proočkovanost na rotaviry se u nás pohybuje kolem pěti procent. Jsou přitom vysoce infekční a rizikové hlavně pro malé děti do pěti let. „Stačí, aby dítě spolklo deset virových částic, a může onemocnět. Nemocné dítě pak v prvních čtyřech dnech vylučuje až miliardu virových částic v jednom mililitru stolice,“ upozorňuje Michaela Špačková ze Státního zdravotního ústavu.

Děti se můžou nakazit třeba z hraček, které mají ve špatně umytých rukou, a pak si je strčí do pusy. Nákaza se projevuje těžkým průjmem, horečkou a zvracením a může skončit až smrtí.

„U malých dětí, které jsou v podstatě zdravé, většinou dochází k úmrtí kvůli dehydrataci. Také může dojít k poškození sliznice tlustého střeva. Dítě navíc není schopné vstřebávat živiny a glukózu,“ vysvětluje.

Nákaza má ale většinou lehký průběh a jeví se jako jakékoli jiné průjmové onemocnění. „Případné komplikace se daří řešit v nemocnicích, kde loni skončila i většina nahlášených případů,“ říká Martin Gašpárek ze Státního zdravotního ústavu.

Matky nyní očkování odmítají

Počet hospitalizací by mohla pomoct snížit vyšší proočkovanost a k tomu by podle ústavu přispělo, kdyby vakcína byla zdarma. „Nabízíme očkování maminkám, ale většina jich to odmítá. Maminky, které nechají své dítě naočkovat, buď s nemocí mají zkušenosti z okolí, a nebo jejich dítě už nemoc prodělalo,“ potvrzuje předsedkyně Sdružení praktických dětských lékařů Ilona Hulleová.

Počet nemocných s rotavirovými infekcemi za posledních třináct let prudce stoupl. Zatímco v roce 2005 jich lékaři evidovali ani ne dva tisíce, loni to bylo skoro třikrát tolik.