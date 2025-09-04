Ve Fakultní nemocnici Brno bude nová ústavní lékárna. Vznikne v areálu v Bohunicích
Fakultní nemocnice Brno bude mít ve svém areálu v Bohunicích novou ústavní lékárnu. Pětipatrová budova poskytne prostory pro moderní technologie, laboratoře pro výzkum a taky větší bezpečnost a pohodlí pro pracovníky. Dělníci začnou se stavbou oficiálně v příštím týdnu. Hotovo má být do roku a půl, zjistil Český rozhlas Brno.
Farmaceut Josef v laboratoři právě připravují konopné tobolky. „Hlavně pomalu, pečlivě, nejdřív si zkontrolujeme dávky, pak navážíme a pak zpracujeme recepty. Každý z nás tak 8 nebo 10 zvládne. To si myslím, že určitě, plus ještě žádanky,“ říká Josef.
„Tobolky připravujeme v různých sílách, v různých dávkách pro konkrétní pacienty, taky masti připravujeme jak na oddělení, tak pro jednotlivé pacienty na výdej,“ doplňuje farmaceut.
Podle vedoucí lékáren Fakultní nemocnice Brno Šárky Kozákové má budova nemocniční lékárny už přes 20 let a současným požadavkům na provoz nevyhovuje.
Léky na předpis kurýrem? Nepřijatelné, míní lékárny. Vítáme to jako možnost, zní z asociace pacientů
Číst článek
„Nachází se v nevyhovujících prostorách. A vlastně jsme se od té doby nerozšířili, potřebujeme rozšiřovat prostory pro přípravu sterilních léčiv, pro přípravu geneticky modifikovaných organismů. Protože ve Fakultní nemocnici Brno nemáme tento prostor. Také řada klinických hodnocení je potřeba připravovat v čistých prostorách, to znamená za sterilních podmínek. Tím, že máme jednu laboratoř pro tuto přípravu, tak se tam nevejdeme a v podstatě se blokují jedni kolegové s druhými,“ vysvětluje Kozáková.
V přízemí nemocnice se plánuje úsek zdravotnického materiálu. Na dalších patrech třeba úsek výdeje pro nemocnici.
Vše související na jednom patře
„Je to koncipované tak, aby úseky, které spolu souvisí, byly na jednom patře. Ve třetím nadzemním patře budou laboratoře sterilních příprav, potom i laboratoře nesterilních příprav, včetně očních přípravků. Právě zde by měly být umístěné nové laboratoře pro geneticky modifikované organismy, klinická hodnocení a parenterální výživu, která se nám velmi rozšiřuje, protože se snažíme dostat pacienty vlastně do domácího prostředí,“ popisuje Kozáková.
Chybět nemají ani prostory pro klinickou farmacii nebo výrobu cytostatik, tedy nádorové léčby. „Potom zase ten nelékařský zdravotnický personál dostane ty léčiva pro pacienta jako balíček a nemusí už nic připravovat. To už se věnují pouze pacientovi,“ dodává Šárka Kozáková.
Očkování v lékárnách je obchodní tah, kritizuje Kubek. Pomůžeme tím proti chřipce, zní z lékáren
Číst článek
Farmaceuti v ústavní lékárně taky vyrábí některá léčiva v době jejich výpadku na trhu. „Vzhledem k tomu, že přes nemocniční lékárnu Fakultní nemocnice Brno proteče přes sedm miliard korun, tak je zcela jistě zásadní, aby měla svoji nemocniční lékárnu, protože na ní není uplatněna žádná přirážka. Připravujeme 365 dnů v roce. Takže dovoz od nikoho jiného si nedovedu představit,“ uzavírá vedoucí lékáren.
Podle Kozákové počítají s tím, že budou zásobovat i Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v bohunickém areálu.