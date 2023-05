Na začátku byly elektrošoky. Těžké deprese se dají léčit magnetickou stimulací, vědci už ví, jak funguje

Nová studie od vědců ze Stanfordské univerzity je první, která odhaluje, jak magnetická stimulace léčí těžkou depresi. Sledovali abnormální tok mozkových signálů. V posledních desetiletích se transkraniální magnetická stimulace stala rozšířenou praxí po celém světě k léčbě a případně i úplnému vyléčení deprese a dalších duševních onemocnění. Až dosud ale lékaři a vědci nechápali, jak přesně tato technika ovlivňuje mozek. Praha 18:03 26. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anish Mitra ze Stanfordské univerzity a jeho tým sledovali 33 pacientů, kteří byli hospitalizováni s těžkou depresivní poruchou. | Foto: Bret Kavanaugh | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Dlouho nebylo jasné, jak přesně transkraniální magnetická stimulace pacientům s depresí pomáhá. Doktor Anish Mitra ze Stanfordské univerzity a jeho tým sledovali 33 pacientů, kteří byli hospitalizováni s těžkou depresivní poruchou.

Zjistili, že v mozku zdravých jedinců putovaly informace z části mozku, která interpretuje senzorické informace, do jiné části, která těmto senzorickým informacím přiřazuje hodnotu. U tří čtvrtin účastníků s těžkou depresí byl ale způsob, jakým mozek zpracovával emocionální signály, odlišný.

Dříve se používala léčba elektrošoky, takzvaná elektrokonvulzivní terapie. Léčba se mimo schizofrenii rozšířila také na další stavy, včetně epilepsie. Lékaři si začali všímat, že několik dní po záchvatech se pacienti často cítili euforicky nebo velmi šťastní.

„A psychiatři dostali myšlenku: Co kdybychom vyvolali záchvaty u lidí, kteří jsou velmi depresivní? Mohlo by jim to pomoci, aby se cítili lépe? A to vlastně vedlo k jednomu z nejúčinnějších způsobů léčby deprese dodnes, kterým je elektrokonvulzivní terapie,“ řekl Euronews Next Anish Mitra, doktor v oboru psychiatrie a behaviorálních věd na Stanfordské univerzitě.

Elektrokonvulzivní terapie ale pro pacienty často byla moc zatěžující, léčba totiž vyžadovala celkovou anestezii. V 80. letech 20. století proto vznikla transkraniální magnetická stimulace.

Ta se od elektrokonvulzivní terapie liší v tom, že místo použití elektrických proudů k vyvolání záchvatu pracuje s magnetickými pulzy ke stimulaci mozku neinvazivním způsobem.