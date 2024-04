Věda pro děti: Proč máme řasy a obočí? Co se stane, když o ně přijdeme?

Obočí je ochlupení umístěné nad okem lidí, ale i některých dalších savců. Kryje nadočnicový oblouk oka a slouží jako ochrana oka, aby do něho nic nespadlo.

Spolu s řasami je to vlastně něco jako záchranná síť nebo ochranný filtr. Chrání oči před různými pevnými částicemi, třeba zrnky prachu, ale taky před potem nebo deštěm. Může je zachytit, pohltit, nebo je nasměrovat na stranu obličeje, pryč od očí.

Zároveň udává obočí mimiku a výraz obličeje. Možná si to mnoho lidí ani nepřipouští, ale v celkovém výrazu tváře hraje opravdu důležitou roli. Jeho tvar i barva ovlivňují mnohé.

O obočí je možné přemýšlet jako o rámu obrazu. Dokáže přidat i ubrat roky, zjemnit tvář, nebo jí dát naopak neslušivý, zachmuřený výraz. Pomocí obočí lidé sdělují emoce. Je důležitou součástí naší neverbální komunikace.

Beze slov lidé dokážou díky obočí vyjádřit mnoho – údiv, zvědavost, zmatenost, zamračení, radost a tak dále.

Bez obočí

Je přirozené, že nám řasa nebo chloupek z obočí vypadne. Někdy ale může docházet k vypadávání nadměrnému, a pak je třeba zpozornět.

Důvodů může být více. Třeba jde o špatné odličování, přetěžování špatnou kosmetikou nebo nadměrný stres.

Existují ale i různá onemocnění spojená s vypadáváním řas a obočí. Například alopecie, nedostatečná funkce štítné žlázy a tak dále.

Obočí přitom určuje identitu člověka. Pokud někomu obočí chybí, narušuje to schopnost mozku rozpoznávat obličej. Nejspíš si málokdo dokáže představit, jak moc by ho změnilo, kdyby si oholil obočí.

Tvar obočí se mění

V různých dobách a také v různých kulturách byl populární jiný tvar, hustota i barva obočí. Momentálně je populární přirozený široký tvar. Kdo nemá přirozené husté tmavé obočí, může čarovat s kosmetikou nebo si dopomoci různými metodami u profesionálů.

Rozhodně ale není správnou variantou se inspirovat tvarem obočí u slavných krásek a krasavců. To, co sluší jim, nemusí sedět každému.

U každého obočí ale platí pravidlo nesnažit se toho vytrhat moc. Když se to přežene, změní se vizáž celého obličeje. Dorůstání navíc trvá dlouho a někdy se už obočí nevrátí do původní podoby.

Odstín obočí by dnes měl odpovídat alespoň zhruba barvě vašich vlasů, aby vzhled působil přirozeně.

Historie

A jak to bylo v minulosti? Zvýrazněné obočí se nosilo ve starověkém Egyptě, husté a přirozené pak zase ve starověkem Řecku a Římě.

Ve středověku se zase obočí holilo nebo trhalo do co nejužšího tvaru. Uzounká linka nad okem byla populární také ve 20. a 30. letech minulého století, to se ale od 40. do 60. let opět změnilo.

Trend čím hustší, tím lepší přišel v 80. letech a zpět k vytrhávání a dokreslování tužkou se trend přesunul v 90. letech.