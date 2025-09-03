Vedro škodí jako alkohol nebo cigarety. Tělo biologicky stárne rychleji, ukázal výzkum

Nové výzkumy ukazují, že časté vlny veder nezpůsobují jen úpal a spáleniny. Mohou naše těla doslova zrychleně opotřebovávat. Nejde o účinky slunečního záření na kůži, ale o zvyšování našeho biologického věku. Na rozdíl od chronologického věku, který určuje, kolik je nám let, odráží náš biologický věk to, jak dobře fungují naše buňky, tkáně a orgány.

Biologický věk se vypočítává na základě fyziologických a molekulárních markerů v těle a také pomocí různých testů, například měřením funkce plic, kognitivních schopností nebo hustoty kostí.

Výzkum, o němž informoval časopis Wired, došel k jasnému závěru, že vystavení extrémnímu teplu může časem oslabit tělesné systémy, což se projeví v krevním tlaku nebo cholesterolu.

Z dlouhodobého hlediska to může zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, cukrovky a demence.

Výzkum, který byl publikován v časopise Nature Climate Change, zjistil, že účinek extrémního horka na stárnutí je srovnatelný s jiným chováním, o kterém je známo, že je pro organismus škodlivé, jako je kouření nebo pití alkoholu.

Průběh výzkumu

Výzkumníci analyzovali dlouhodobé lékařské údaje 24 922 lidí z Tchaj-wanu, které byly shromážděny v letech 2008 až 2022. Během této doby zažil ostrov asi 30 vln veder.

Výsledky ukázaly, že čím více extrémních veder lidé zažili, tím více se zrychloval jejich biologický věk ve srovnání s jejich chronologickým věkem. V průměru se u zkoumané skupiny osob, které byly vystaveny vlnám veder po dobu dvou let, biologický věk prodloužil o 8 až 12 dní.

Studie také zjistila, že lidé vykonávající fyzickou práci a lidé žijící ve venkovských oblastech jsou častěji postiženi zrychleným biologickým stárnutím, pravděpodobně v důsledku většího vystavení účinkům vln horka.

Nadějí do budoucna může být fakt, že vliv horka na biologické stárnutí za posledních 15 let klesá – podle vědců za tím může stát širší používání klimatizací. Přesto ale zůstává otázkou, co se stane, až se vlny veder stanou novým normálem.

