VIDEO: Od stromečku za 45 vteřin lehne byt popelem. ‚Otevřený oheň je třeba vnímat,‘ vzkazují hasiči

Nejčastější příčinou vánočních požárů je lidská nedbalost. „A to všichni můžeme ovlivnit,“ zdůrazila už před dvěma lety pro Český rozhlas Dvojka mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová a její slova platí i dnes. „Na Štědrý den se prostě nedává pozor. Vaří se, peče, balí dárky, chodí návštěvy nebo telefonuje. A úplně se zapomíná na zapálené svíčky.“

Dnes je ten den, kdy se doma rozzáří vánoční stromky. Přejeme vám krásný a klidný Štědrý den bez nás #vanoceshasici pic.twitter.com/kOnMkQZDdw — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 24. prosince 2018

Podle Zaoralové je dokázáno, že lidská mysl po chvíli úplně přestane hořící svíčky vnímat. Stále ale jde o otevřený oheň, který je třeba hlídat. Podívejte se na video, jak rychle od stromečku vyhoří celý byt. To původně zveřejnilo americké ministerstvo obchodu a hasiči ho pravidelně na Vánoce připomínají prostřednictvím sociálních sítí.

Pokud už začne hořet, pokuste se požár uhasit. „Prvotní zásah dokáže uchránit hodnoty za miliony korun,“ vzkazuje mluvčí. „Je ale potřeba si uvědomit, že život a zdraví mají vždy větší cenu než to hmotné. To znamená pouštět se do hašení jen tehdy, když jsem si jistý, že to zvládnu.“