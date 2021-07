Všeho moc škodí, ale přiměřená konzumace vína je součástí zdravého životního stylu, říká šéf vinařů

Patří víno, stejně jako jiný alkohol nebo tabák, mezi látky škodlivé lidskému zdraví? Podle nového prezidenta Svazu vinařů České republiky Martina Chlada záleží na množství. V přiměřených dávkách považuje víno za prospěšné a odsuzuje tvrzení Světové zdravotnické organizace, podle nějž je víno stejně škodlivé, jako jiné alkoholické nápoje. Uvedl to v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Brno 21:19 30. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víno v přiměřených dávkách je podle Chlada součástí zdravého životního stylu. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Je podle vás víno alkoholický nápoj?

Víno je bezesporu alkoholický nápoj. Námi a Evropou je ale nahlíženo jako kulturní nápoj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s novým prezidentem Svazu vinařů

Podle Světové zdravotnické organizace alkohol obsažený ve víně způsobuje stejná zdravotní rizika a stejnou újmu společnosti jako alkohol obsažený v jiných alkoholických nápojích. Vidíte to jinak?

Jistě, že to vidím jinak. Je to doslova blbost. Je to jako se vším. Už naši stařečkové říkali, že všeho moc škodí. My se nehodláme prát za to, že bezmezná konzumace jakéhokoliv alkoholu je úžasná. Hodláme se ale prát za to, že přiměřená konzumace vína je součástí zdravého životního stylu a součástí poselství a dědictví, které tady bylo tisíce let.

Možná by nám nějaký producent rumu řekl něco podobného. Proč brojíte proti omezení reklamy na alkohol?

To je trochu širší téma. My přesně nevíme, kam až chce Evropská komise zajít. V tuto chvíli nevíme, jestli chtějí zakázat, aby ve městech visely reklamy, nebo jestli budou chtít zamezit tomu, aby ve vitrínách obchodů byly vystavené lahve vína, nebo jestli nám budou chtít sáhnout na různé eventy.

Ty nůžky jsou velmi široce otevřeny. My na to chceme reagovat tím, že by nešlo o eliminaci toho, že někde nebude vystavena lahev vína, ale o eliminaci celého segmentu a to velmi významně.

Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu s novým prezidentem Svazu vinařů České republiky Martinem Chladem.