Viroložka Tachezy: Deltě se nevyhneme. Očkujme rychle, to je mezera, kterou mutace našla v Británii

Počty nakažených koronavirem v České republice sice dál klesají, o konci pandemie se ale zatím mluvit nedá. Jak ukazuje vývoj v dalších státech, delta mutace, známá také jako indická, se šíří ještě o 64 procent rychleji než mutace britská, která u nás způsobila nejkritičtější čtvrtou vlnu, upozorňuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Praha 7:32 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruth Tachezy | Zdroj: Profimedia

„Jako populace ještě nemáme dostatečnou imunitu, proočkovanost je pořád poměrně nízká,“ varuje vakcinolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ruth Tachezy: Deltě se nevyhneme, měli bychom tedy zaplnit mezeru, kterou si mutace našla v Británii

Připomíná navíc, že data dokládají nižší účinnost vakcín proti této mutaci viru. Nejvyšší účinnost má, zdá se, očkovací látka od společností Pfizer/BioNTech. Vysokou ochranu ale zajistí až druhá dávka.

Také proto je podle Chlíbka důležité přehodnotit uznání bezinfekčnosti už 22 dní po první injekci. „Je to odborný nesmysl. Měli bychom se vrátit k tomu, že za dostatečnou ochranu považujeme až čtrnáct dní od druhé dávky.“

Viroložka a členka mezioborové skupiny MeSES Ruth Tachezy ale uklidňuje. „Rozdíl mezi účinností Pfizeru a AstraZenecy není po druhé dávce tak dramatický,“ říká.

Očkovat, trasovat, sekvenovat

„Infikovaní ve Velké Británii, kde časté sekvenování ukazuje převážně na indickou mutaci, jsou hlavně mladí lidé,“ připomíná Tachezy. Příčinou je zřejmě právě fakt, že mladší ročníky jsou zatím očkovány pouze jednou dávkou, nebo vůbec.

„Zdá se, že to je právě ta mezera, kterou bychom se měli snažit zaplnit. Protože se tomu nevyhneme. Než se začne delta šířit u nás, tak bychom měli apelovat, aby se všichni proočkovali co nejrychleji,“ navrhuje viroložka.

Vědec Kulveit: Neočkovat se, protože vakcína je experimentální? Virus taky dělá s tělem experimenty Číst článek

Indická mutace už na českém území byla potvrzena a masivnější zavlečení lze očekávat spolu s návraty Čechů z dovolených. Tachezy proto volá i po tom, aby měli všichni zajištěný dostatečný počet PCR testů hrazených pojišťovnou tak, aby neměli důvod vyhýbat se případnému přetestování po příjezdu ze zahraničí.

Chlíbek se přidává s apelem na ještě větší množství provádění sekvenací odebraných vzorků a lepší kontrolou dodržování nařízené karantény.

Hygiena bude hlídat

„Musí to být tak, aby lidé nevnímali jen to, že vyplní dotazník a nikdo to dál nesleduje. Myslím, že systém se v tuto chvíli nastavil tak, že hygienické stanice budou hlídat lidi, kteří se vrátili ze zahraničí – jestli podstoupili testy nebo nastoupili karanténu,“ říká vakcinolog.

Využít by se v tomto směru dali lidé z call center, kteří byli aktivně zapojeni na vrcholu epidemické křivky. „Je dobré síly napřímit na trasování a návraty ze zahraničí,“ doporučuje.