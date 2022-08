V odpadní vodě v New Yorku se našel virus obrny, pozitivních vzorků bylo šest. Úřady vybídly k očkování

V odpadní vodě města New York se našel virus obrny, což může znamenat tiché šíření nákazy. S odvoláním na prohlášení Mary Bassettové z ministerstva zdravotnictví státu New York o tom informoval server POLITICO. Před několika týdny se po desíti letech v USA potvrdil první případ dětské obrny, a to na předměstí New Yorku. New York 19:19 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřady v New Yorku vyzvaly rodiče, aby nechali děti naočkovat (ilustrační foto) | Foto: Hannibal Hanschke | Zdroj: Reuters

Podle pátečního prohlášení zdravotnických úřadů může být virus i ve městě.

„Na každý zjištěný případ obrny připadají stovky nezjištěných. Nalezení viru obrny v odpadní vodě nás znepokojuje, ale nepřekvapuje. Ministerstvo zdravotnictví státu New York s federálními partnery rychle zareagovalo, prošetřuje případy a snaží se zjistit, jak se virus šíří,“ sdělila Bassettová.

Psi si mohou z dovolené přivézt nebezpečné nemoci. Zvažte, jestli je brát s sebou, radí veterináři Číst článek

Ve městě se žádný případ obrny neprokázal, ale podle úřadů se v odpadní vodě našlo šest pozitivních vzorků.

Potvrzený případ nákazy pochází z okresu Rockland a tam i v okrese Orange se virus našel v odpadní vodě.

Z odpadních vod se zjišťuje šíření covidu-19, v červnu se začala voda testovat i na obrnu, sdělil profesor epidemiologie Denis Nash.

Podle něj je těžké určit míru šíření nákazy na základě šesti pozitivních vzorků. Neví se, z kolika míst pocházejí, a není jasná ani koncentrace jednotlivých nálezů.

Podle úřadů vzorky z New Yorku nejsou geneticky shodné s případem v Rocklandu.

„Newyorčané by měli vědět, že nálezy neznamenají, že zdrojem přenosu je nakažená osoba v Rocklandu, zjišťování původu viru pokračuje,“ uvádí se v úředním prohlášení.

V Česku je nejvíc případů planých neštovic za deset let, naopak výrazně ubylo nákaz spalničkami Číst článek

V USA byla obrna díky očkování vymýcena, ale může být přítomná v místech s nízkou proočkovaností. V New Yorku dostalo tři dávky vakcíny proti obrně 86 procent dětí od šesti měsíců do pěti let.

Údaje se ale liší v jednotlivých čtvrtích a obvodech - například na Manhattanu je naočkováno 91 procent dětí, na Staten Islandu 82 procent, v brooklynském Williamsburgu pouze 56 procent.

Úřady vyzvaly rodiče, aby nechali děti naočkovat. Starosta Eric Adams vzkázal Newyorčanům, že by obrnu neměli brát na lehkou váhu.

Malé děti mají dostat čtyřdávkovou vakcínu, pokud se s očkováním začne po čtvrtém roce věku, mají být podány tři dávky.

Dospělí, kteří v minulosti dostali jednu nebo dvě dávky, si mají nechat zbylé dávky dát nyní bez ohledu na to, jaká doba od posledního podání uběhla.

Ashwin Vasan, který odpovídá za zdravotnictví ve městě New York, řekl, že obrně se dá očkováním snadno předejít a její zjištění by mělo vyburcovat všechny k akci.