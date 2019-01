Vitamín D prospívá, lidé to s ním ale nemusí přehánět, zjistili vědci

Podle studie v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition vědci podávali téměř čtyři sta pacientům v průběhu jednoho roku 300, 600 a 1200 mikrogramů vitamínu D měsíčně, což odpovídá 10, 20 a 40 mikrogramům za den.

Dávkování to bylo bezpečné. Ve všech případech vitamín D prospěl metabolismu kostí. Zvýšení dávky ale neznamenalo třeba nižší frekvencí pádů, které jsou u seniorů častější. S vitamínem D v podobě doplňků to proto podle vědců není nutné přehánět.

Pokud jde o vliv nedostatku vitamínu na řídnutí kostí, někteří odborníci se přiklánějí k názoru, že možná zaměňujeme příčinu za důsledek.

„Také nádory mají nízkou hladinu vitamínu D, což se prokázalo i na pacientech v Česku,“ říká lékař Miroslav Šuta. Nové studie ale podle něj prozatím vylučují možnost, že vitamín D brzdí riziko nádorů nebo kardiovaskulárních chorob.

„Různě vysoké dávky nezlepšily prognózu pacientů, neznamenaly méně případů rakoviny nebo to, že by byla méně zhoubná,“ vysvětluje Šuta.

Varovný signál

Uvedené studie nesnižují význam vitamínu D pro naše tělo. Hladina tohoto vitamínu proto může posloužit jako varovný signál, který ukazuje na výskyt některých nemocí. „Definitivně se aktivuje až třeba v ledvinách,“ říká odborník.

I v případě konzumace vitamínu D je však podle něj třeba udržet zdravou míru, což platí zvláště pro seniory. Podobně jako jiné látky rozpustné v tucích, třeba mastné kyseliny, se totiž může vitamín D v těle hromadit.

„Pokud by si pořídili pilulky, které mají brát jednou měsíčně, a brali je jednou denně, předávkování nastat může,“ varuje lékař.

Slunce a ryby

Vitamín D je podle vědců skupina látek, která může ovlivňovat různé procesy v těle. Můžeme ho získat pobytem na slunci, nebo třeba z mořských ryb. V našich zeměpisných šířkách ho máme nedostatek.

„Živočišných potravin, jako jsou játra nebo ryby, je poměrně málo,“ připomíná lékař Miroslav Šuta. Doplňuje, že také používáme kosmetiku, která má UV filtry.

Výhodou ale je, že tělo si vitamín D umí schovávat, na rozdíl třeba od vitamínu C. Zatímco vitamín C se mnohdy doporučuje kombinovat s jinou léčivou složkou, u vitamínu D to nemusí být pravidlem:

„Je důležité, zda ho přijímáme jako součást přirozené potravy, v níž jsou i látky usnadňující vstřebávání,“ říká Šuta. Vědci uvádějí, že spíše než přehnaná konzumace vitamínů prospívá zdraví kostí seniorů vyvážený jídelníček, pobyt venku nebo pravidelné cvičení.