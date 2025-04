Vracíme ženám sebevědomí a pocit atraktivity, říká odborník na rekonstrukční onkologickou chirurgii

V chirurgickém centru a sanatoriu Sanus v Hradci Králové provádí rekonstrukce prsu pacientkám, které prodělaly rakovinu prsu. „Ale existuje také část žen, pro které ztráta prsu není až tak velkým problémem. Pokud ženu partner ubezpečí, že ztráta prsu není problém pro něj, tak to žena potom tolik neřeší,“ popisuje pro Český rozhlas Hradec Králové Jan Doskočil, odborník z místního centra na rekonstrukční chirurgii pro onkologické pacienty. Hradec Králové 19:48 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Doskočil, odborník na rekonstrukční chirurgii pro onkologické pacienty z chirurgického centra a sanatoria Sanus v Hradci Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Proč přistupujete k rekonstrukčním zákrokům? Možná více než zdravotní to jsou důvody estetické, ale asi také psychologické, protože vašimi pacientkami jsou typicky ženy po rakovině prsu, je to tak?

Ano. Rekonstrukce prsu se neprovádí až tak dlouhou dobu a minimálně pro část žen je to určitě důležitá operace.

A pacientka je s výsledkem spokojená. Často děkuje, že jsme jí vrátili sebevědomí a pocit ženskosti či ženské atraktivity. Tedy určitě to má i své psychologické důvody.

Pro část žen to je také poměrně hodně důležité z praktických důvodů. Pokud hodně sportují, chodí plavat nebo eventuálně chodí často ve společenských šatech, tak potom je obtížné, aby nosily epitézu, je to obtěžující. Tedy ty to dělají z tohoto důvodu.

Ale také existuje část žen – mnohdy mne překvapuje, že jsou to i ženy poměrně mladé a atraktivní – pro které, jak se mi zdá, ztráta prsu není až tak velkým problémem. Možná to hodně souvisí s partnerským vztahem. Pokud ženu partner ubezpečí, že ztráta prsu není problém pro něj, tak to žena potom tolik neřeší.

‚Téměř 40 let‘

Bavíme se o případech, když žena skutečně přijde o prs. Tuto operaci provádíte také u vás?

Ano, provádíme ji také. Není sice úplně typické provádět onkologické operace prsu na pracovišti plastické chirurgie, nicméně my se tím zabýváme už téměř 40 let. Spolupracujeme s komplexním onkologickým týmem, kde je chirurg, onkolog, diagnostik, mamolog. Tato problematika se u nás provádí dlouho a v poměrně velkém rozsahu.

Dochází tedy u ženy k odstranění mléčné žlázy?

Ano, mastektomie (z řeckého mastos, také jinak prs a ektomé, nebo-li vyjmutí) je chirurgický zákrok, při kterém se odstraňuje mléčná žláza. Co se týče nádorů, tam se mastektomie provádí částečná, že zůstane větší část prsní žlázy a odstraňuje se pouze nádor a jeho okolí. To je výkon, který se dnes provádí poměrně často.

Jeho nevýhodou trošku je, že musí být následován ozářením onoho prsu, jinak by to s dost velkou pravděpodobností mohlo vést k recidivě, ke znovuobjevení nemoci.

Nebo se provádí takzvaná radikální mastektomie, při které se odstraní kompletně celý prs. Buď se ponechá část kůže, která se případně použije k následné rekonstrukci po nějaké době, nebo se odebere prs kompletně včetně celé kůže. Pokud je žena rozhodnuta, že nebude chtít rekonstrukci a bude po celý život nosit epitézu.

‚Mikrochirurgický zákrok‘

Existují různé postupy, můžete využít i nejrůznější metody?

Určitě ano. Pro rekonstrukci prsu existují dvě velké skupiny operací. Jedná se buď o rekonstrukci z vlastních tkání, nebo o rekonstrukci silikonovým prsním implantátem. Obě metody mají své výhody, ne každá se hodí pro všechny pacienty a je potřeba si mezi nimi vybrat.

Co se týče přenosu rekonstrukce z vlastních tkání, asi nejčastěji prováděnou operací je ta, při které se prs vytvoří z kůže břicha. Je to ale operace poměrně náročná a provádí ji pouze některá pracoviště plastické chirurgie. Jedná se o zákrok mikrochirurgický, kůže břicha se přenese na hrudník tím způsobem, že se musí vypreparovat drobné cévy častokrát třeba menší než jeden milimetr.

„Existují dvě velké skupiny operací. Jedná se o buď o rekonstrukci z vlastních tkání, nebo o rekonstrukci silikonovým prsním implantátem.“ Jan Doskočil ( odborník na rekonstrukční chirurgii pro onkologické pacienty)

Pod mikroskopem se musí přišít na cévy na hrudníku, aby byla tkáň přenesená z břicha vůbec prokrvená. Tedy je to operace náročná, často trvající pět i více hodin. A je určitou zátěží pro pacientky a není pro každého vhodná hlavně z toho důvodu, že ne všechny pacientky mají na bříšku dostatek tkáně, která by se mohla přenést na hrudník a vytvořit prs.

Tedy je to operace svým způsobem zatěžující dlouhou anestezií, takže žena musí být zdravá, aby tuto operaci mohla podstoupit.

A je to operace také obtížně dostupná, protože pracovišť, které ji provádí, je málo. Je zapotřebí velmi náročné a sofistikované vybavení a mikrochirurga s dlouhou erudicí, který zákrok provádí. Takže na takovou operaci se čeká někdy i několik let.

Celý rozhovor s Janem Doskočilem, odborníkem na rekonstrukční chirurgii pro onkologické pacienty, si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.