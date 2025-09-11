Výskyt žloutenky je regionální problém, týká se hlavně Prahy, říká Fošum z resortu zdravotnictví
V Česku letos výrazně víc lidí onemocnělo žloutenkou typu A. Do konce srpna ji dostalo přes 1300 obyvatel, což je podle údajů Státního zdravotního ústavu skoro šestkrát víc než loni ve stejném období. Stále víc lidí se tak zároveň proti nemoci nechává očkovat. „Za to společnosti děkuji. Je to největší ochrana proti šíření nemoci,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.
Příčin, proč je žloutenky letos tolik, může být víc. Lidé se jí mohou nakazit na cestách v zahraničí nebo jsou i méně odolní. Čím si ten nárůst vysvětlujete vy?
Všechny vámi zmíněné případy jsou reálné. Vyrůstá nám nová skupina lidí, která se s onemocněním nesetkala, nejsou proočkovaní.
Rozhovor o zvýšeném výskytu žloutenky typu A v ČR s ředitelem odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyášem Fošumem
Současně se nám ale onemocnění šíří drobně nekoordinovaně i mezi skupinou lidí, kteří patří do populace lidí bez domova nebo uživatele návykových látek. To je populace, která se nám hůře edukuje a hůře se jí doporučuje, aby se nechala očkovat.
Zaznamenali jste letos i nějaké závažnější případy žloutenky typu A, tedy tzv. nemoci špinavých rukou?
Závažnější případy se vyskytují se v jednotkách případů. Bohužel však od počátku tohoto roku evidujeme patnáct úmrtí právě v souvislosti s hepatitidou typu A.
V srpnu bylo například nejvíc nákaz, konkrétně skoro polovina, v Praze, následoval Středočeský kraj. To možná souvisí s těmi needukovatelnými lidmi. Je to spíš tedy regionální problém?
V současné době se dá říct, že regionální problém to je. Jak jste zmínil, nejvyšší výskyt je v Praze, kde je třetina všech evidovaných případů oproti zbytku republiky.
Třeba v Plzeňském kraji pak máme evidováno jedenáct případů, v Královéhradeckém kraji dvanáct případů. Takže v současnosti je opravdu dominantní Praha a Středočeský kraj.
Děti se vrací do škol. Čekáte v souvislosti s tím další zvýšení počtu nakažených?
Ta situace je, co se týče výskytu, znepokojující, ale je pod kontrolou. Takže ano, v dětské populaci očekáváme zvýšený výskyt, ale jak zmiňuji, je to pod kontrolou.
Očkování jako řešení
Za pozitivní zprávu můžeme označit to, že vyšší počet nákaz vede lidi k tomu, že se nechávají proti žloutence typu A častěji očkovat. Když jsme se předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka ptali, jestli nemohou některým lékařům vakcíny chybět, tak to popřel. Řekl, že případný nedostatek může spíš souviset s pozdní domluvou s distributorem ze strany daného lékaře. Co na to ministerstvo zdravotnictví? Bude těch vakcín dostatek?
Vakcín je dostatek. Každý poskytovatel, každý pediatr, každý praktický lékař si opravdu může objednat vakcíny, které v distribuční síti jsou. Takže v tom problém není.
Obecně evidujeme zvýšený zájem o očkování, což kvituji, chválím a děkuji za to společnosti. Očkování je totiž největší ochranou proti šíření onemocnění.
Tak ještě závěrem poraďte, jak se můžeme proti žloutence typu A chránit. Jak jí předcházet?
Jako první zmíním právě to očkování. Dá se říct, že stačí dvě dávky v průběhu pár měsíců a mám celoživotní klid. Současně doporučujeme mytí rukou – přijdu z práce, přijdu domů, před jídlem – vždycky si mýt ruce.