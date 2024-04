Vyztužené postele, zvedáky. V pražské Všeobecné fakultní nemocnici mají XXL oddělení pro obézní

Téměř třetina Čechů je podle lékařů pražské Všeobecné fakultní nemocnice obézních. Právě pro takové pacienty nemocnice opravila Jednotku intenzivní metabolické péče a připravila první část takzvaného XXL centra. Pro extrémně obézní je tam speciální závěsný zvedací systém. Praha 0:10 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvedací lůžko v XXL centru unese až 500kilogramové pacienty | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„Přijedeme se zvedací jednotkou, kterou spustíme tak, abychom s ní neohrožovali klienta. Typicky si ji spouštíme až na úroveň břicha a zahákneme popruhy pacientského závěsu,“ ukazuje stropní závěsný systém na lůžkovém oddělení interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Lubor Veselý ze společnosti, která systém instalovala.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze vzniká první XXL centrum pro extrémně obézní pacienty. Součástí jeho výbavy jsou unikátní polohovatelná lůžka s nosností až 500 kilogramů pro extrémně obézní pacienty nebo speciální zvedací systém

„Zmáčkneme tlačítko, zvedací jednotka začne zvedat (pacienta). Jedeme volně v místnosti. Všimněte si, že pohyblivá kolejnice jede v jednom směru s námi, v druhém směru jedeme my v pohyblivé kolejnici,“ pokračuje Veselý.

Kolejnice je velmi tichá a my jsme jednoduše zvládli přemístit pacienta z jedné strany místnosti na druhou ke koupelně. „Ze zvedací jednotky vysuneme volný popruh, zahákneme za karabinu na druhým kolejnicovým systému, přehodíme páčku, tím aktivujeme druhý popruh. Následně uvolníme první popruh a můžeme se v koupelně pohybovat volně,“ dodává.

XXL centrum v pražské Všeobecné fakultní nemocnici | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ani sestřička tak nemusí být žádná zápasnice, aby zvládla zařízení obsloužit. „Není problém, aby drobná sestra dokázala obsloužit dvěstěkilového člověka od lůžka až do koupelny, osprchovat ho, osušit a pak si ho zase zpátky dopravit na lůžko,“ vysvětluje Veselý.

Kromě stropního závěsného systému mají na klinice také speciální lůžko, které unese až pětisetkilového pacienta. „Lůžko se dá rozšířit, to znamená, u pacientům s velkou nadváhou nebo extrémní obezitou to lůžku usnadní pohyb. Při polohování pacienta máme větší prostor k manipulaci a to je ohromný bonus, protože za normální okolnosti bychom takto obézní pacienty měli uložené na dvou standardních lůžkách a stejně by to nefungovalo dobře,“ doplňuje.

‚Obézních bude přibývat‘

„Ke komplexní péči přijímáme cíleně kolem 100 extrémně obézních pacientů za rok, třeba k předoperační přípravě na bariatrické výkony anebo k řešení jejich komplikací, které často mají,“ přibližuje Martin Prázný, vedoucí Diabetologického a Obezitologického centra Všeobecné fakultní nemocnice.

XXL centrum v pražské Všeobecné fakultní nemocnici | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

„S extrémní obezitou se samozřejmě často pojí kardiovaskulární komplikace, srdeční selhání, selhání ledvin nebo nějaké respirační problémy a problémy s pohybovým aparátem. Samozřejmě další tisíce pacientů máme ve sledování ambulantním,“ doplňuje.

Obézních Čechů bude podle Prázného dál přibývat. „Tloustnou po vzoru rozvíjejících se západních států. Model, jak to asi může probíhat v katastrofickém scénáři, jsou Spojené státy, kde se očekává, že do roku 2040 bude více než polovina populace obézní. U nás máme přibližně 30 až 40 procent populace obézní. To znamená, Body Mass Index (BMI) je nad 30. Samozřejmě ještě další část populace má nadváhu. Takže dnes máme v České republice více než 50 procent osob, kteří mají nadváhu nebo obezitu,“ upozorňuje Prázný.

Nemocnice opravila taky Jednotku intenzivní metabolické péče. Všechny pokoje na oddělení jsou tak nové s bezkontaktním otevíráním dveří. Lékařům s péčí o pacienty budou už od pátku pomáhat moderní rampy s rozvody kyslíku a vzduchu, nový monitorovací systém nebo infuzní technika. I tam najdeme polohovatelná lůžka, jedno z nich pak pro extrémně obézní pacienty.

XXL centrum v pražské Všeobecné fakultní nemocnici | Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze