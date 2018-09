Příplatek na ultrazvuk a mamograf. VZP od září přidá ženám na preventivní vyšetření rakoviny prsu

Všeobecná zdravotní pojišťovna od 1. září přispívá na preventivní vyšetření k odhalení rakoviny prsu ženám od 30 let do 44 let. VZP jim na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření přidá 300 korun. To podle ní zcela pokryje náklady na ultrazvuk, mamograf asi z poloviny. Rakovina prsu je v Česku podle statistik příčinou skoro pětiny všech zhoubných nádorů u žen. Ročně jich onemocní asi 6000, více než 1500 jich umírá. Praha 11:35 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakovina prsu | Foto: Fotobanka Profimedia

Všeobecná zdravotní pojišťovna má přes 600 tisíc klientek, které by mohly novou nabídku využít a nechat se preventivně vyšetřit. Na projekt pojišťovna vyčlenila 10 milionů korun. Zatím počítá s proplácením příspěvků do konce listopadu, podle ředitele Zdeňka Kabátka by měl ale program pokračovat dál.

„Cíl je jednoznačně stabilní existence tohoto preventivního programu. My se domníváme, že pokud mluvíme o 20 % karcinomu prsu, tak jde o významné číslo. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce, aby tento program byl trvalou součástí onkologického pilíře v programu preventivních vyšetření. Určitě budeme pokračovat, program má životnost pět let. Uvidíme, jak se ta situace vyvine, ale máme ambici, aby preventivní vyšetření prsu ve skupině 30-45 let bylo trvalou součástí našeho programu,“ popsal Radiožurnálu Kabátek.

Na preventivní vyšetření prsu přispívají i další zdravotní pojišťovny.

„V rámci prevence mají naše klientky možnost čerpat příspěvek 500 korun na preventivní mamografické vyšetření, a to ve věku 40-45 let a mladší ženy bez omezení věku, tedy pokud je třeba, tak mohou třeba ihned po dosažení dospělosti,“ říká za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra Alena Frolíková.

Pěti set korunami ženám od 30 do 44 let přispívá na preventivní vyšetření prsu například i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, jak potvrzuje její mluvčí Elenka Mazurová.

„V rámci nabídky preventivních programů mohou ženy ve věku od 30 do 39 let čerpat příspěvek na ultrasonografické vyšetření. Ženy od 40 do 44 let pak mohou využít příspěvek na preventivní ultrasonografické nebo mamografické vyšetření. Tento příspěvek mohou u ČPZP čerpat také ženy nad 45 let v mezidobí, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.“

Jaké preventivní programy nabízí ženám Oborová zdravotní pojišťovna, řekl její mluvčí Jiří Sochor s tím, že OZP změnila původní praxi, kdy musely ženy v ordinaci za vyšetření zaplatit a pojišťovna jim pak peníze vyplácela zpětně.

„OZP proplácí všem svým klientkám od 40 let mamografické vyšetření a proplácíme ho plně, tj. klientka nemusí hned na místě u lékaře platit nic ze svého, ale pojišťovna celé toto vyšetření zaplatí zpětně. Ukázalo se, že to funguje i jako lepší pozvánka k lékařům. Klientky častěji chodí na prohlídku, když nemusí nic platit ze svého, než když jsme před lety zkoušeli právě platit část či celé vyšetření zpětně,“ vysvětluje mluvčí OZP.

Bez velkých přesunů pojištěnců

Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha můžou klienti z konkurence pojišťoven jen těžit. Hromadný přesun pojištěnců kvůli bonusovým programům ani novému projektu VZP ale neočekává.

„Pokud se v posledních dvou třech letech podíváme na pohyby pojištěnců mezi pojišťovnami, tak si myslím, že to je atraktivní zpestření, ale určitě to nebude znamenat pohyby desetitisíců pojištěnců mezi pojišťovnami,“ dodává Friedrich.

Na preventivní vyšetření přispívají i další zaměstnanecké pojišťovny. Ženy starší 45 let pak pojišťovny každé dva roky samy zvou, pacientky už za to nic platit nemusí. Je to součástí národního preventivního programu.