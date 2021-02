Virus je čím dál chytřejší a přizpůsobuje se. Totéž musíme dělat i my, konstatuje expert WHO

Pandemie koronaviru stále nekončí, situaci navíc zhoršuje šíření nových mutací viru. Naděje celého světa se tak upínají k očkování, které začalo na konci loňského roku. Evropská unie se však momentálně potýká s nedostatkem vakcín. „Poptávka výrazným způsobem převyšuje nabídku. Myslíme si, že vakcín bude víc a produkční problémy, které tu jsou, by se měly postupem času vyřešit,“ soudí expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Siddhartha Datta. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:57 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak WHO hodnotí postup očkování v Evropě?

Data, která jsme dostali od jednotlivých zemí, ukázala, že každý stát udělal spoustu práce, aby byl připravený. Celkem 35 zemí z našeho evropského regionu začalo s očkováním skupin, které jsou zacílené. Víme, že bylo podáno více než 29 milionů dávek.

Na pandemii potřebujeme globální odpověď, říká Siddhartha Datta, vedoucí programu evropské pobočky WHO zaměřeného na imunizaci a na nemoci, kterým lze předcházet očkováním

Evropská unie si dala za cíl proočkovat 70 procent dospělé evropské populace do letošního léta. Je to reálné?

Situace v Evropské unii a vlastně po celém světě je taková, že poptávka výrazným způsobem převyšuje nabídku. Myslíme si, že vakcín bude víc a produkční problémy, které tu jsou, by se měly postupem času vyřešit. Jednotlivé země mají své vlastní strategie, ve kterých si stanovují, kdo by měl tu vakcínu dostat přednostně, protože v téhle fázi jich máme omezené množství.

No, a my jednáme na základě covaxu, což je globální mechanismus, kde se zabýváme tím, jak budeme rozdělovat aktuální počet vakcín, které máme, s tím, co je aktuálně možné vyrobit. 20 procent populace bychom měli být schopni odočkovat, ale budou přicházet další a další vakcíny a výroba se bude rozšiřovat, takže z 20 se dostaneme na 40 procent. Pandemie je globální, proto potřebujeme mít globální řešení.

Nakolik tyto snahy ohrožují současné spory unie s jedním z výrobců vakcíny?

Infekční nemoci neznají hranice, proto musíme ochránit úplně všechny. Nefunguje to tak, že ochráním sám sebe, a potom jsem v bezpečí. Dokud nebudou v bezpečí všichni, nebude bezpečně ochráněný nikdo. Myslíme si, že by tu neměla být žádná embarga pro žádnou zemi, neměly by tu být žádné další překážky.

Tohle je globální pandemie, potřebujeme globální odpověď. Když se podíváme na to, jak vypadala situace před rokem, když pandemie začala, tak celý svět se dokázal semknout a spolupracovat. A tento přístup potřebujeme také, pokud jde o nasazení vakcíny proti covidu-19.

Je těžké cokoli předvídat

Dají se do budoucna očekávat i další mutace? Máte predikce, jak se může vir v budoucnu chovat?

Viděli jsme u dalších respiračních virů, že dochází k mutacím, vidíme to ostatně každý rok u chřipky, která se každý rok mění. A vidíme, že i vakcína musí být upravována. Předpokládáme tedy, že k takovým mutacím bude asi docházet. Pokud jde o predikci, tak to je těžké, protože je to úplně nový virus pro náš svět a je velice těžké cokoliv předvídat.

Ale když mluvíme o nějakém předvídání, mutacích, očkování – jeden z principů, které jsou zásadní, je, že virus je čím dál chytřejší, přizpůsobuje se, a totéž musíme dělat i my. Musíme dnes zjistit nové věci, poučit se z toho a zítra být chytřejší. A navzdory tomu, že přicházejí vakcíny, tak lidé musí stále dodržovat opatření, která máme. Ruce, roušky, rozestupy, na tom se nic nemění. Tahle opatření musí platit dál a musíme je dodržovat naplno.

Mohou se dávky vakcín od jednotlivých vakcín kombinovat? A za jakých podmínek bude možné rozvolňovat opatření pro koronaviru? Poslechněte si celý rozhovor.