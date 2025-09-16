Začarovaný kruh bolesti se dá přerušit. Pomáhá pojmenovat emoce a hledat radost, radí psycholožka
Bolest není jen fyzický pocit. Ovlivňuje naše myšlení, emoce i chování. Může být krátkodobá a akutní, třeba po úrazu, nebo chronická, kdy člověka provází měsíce i roky. „Rodina a přátelé by měli rozumět tomu, že bolest mění chování člověka. Podpora okolí je proto naprosto klíčová součást léčby,“ upozorňuje pro Český rozhlas Dvojka klinická psycholožka Jaroslava Raudenská z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Podle klinické psycholožky Jaroslavy Raudenské se psychologie bolesti zaměřuje na to, jak o bolesti přemýšlíme, co cítíme a jak na ni reagujeme. Nejde jen o tělesný stav, ale i o naše emoce, chování a myšlenky.
Psychologie bolesti. Host: klinická psycholožka a psychoterapeutka Jaroslava Raudenská. Moderují Šárka Volemanová a Jiří Holoubek
„Lidé si často myslí, že bolest je jen tělesná záležitost – například bolavá záda. Jenže k bolesti patří také emoce, třeba úzkost nebo smutek. A také myšlenky: jak bolest vysvětlujeme sobě i okolí a zda cítíme podporu od rodiny či zdravotního systému,“ říká klinická psycholožka a psychoterapeutka Jaroslava Raudenská z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Začarovaný kruh bolesti
Právě propojení fyzické a psychické stránky ale dává pacientovi možnost lépe bolest zvládat. „Proto se snažíme multioborově v rámci center pro léčbu bolesti najít pro pacienta cestu, jak se cítit lépe a žít kvalitnější život.“
V procesu uzdravení je velmi důležitý i přístup okolí. „Rodina a přátelé by měli rozumět tomu, že bolest mění chování člověka. Osoba s chronickou bolestí může trpět depresemi, úzkostmi, může cítit beznaděj, frustraci nebo se může sociálně izolovat. Podpora okolí je proto naprosto klíčová součást léčby.“
Kromě otevřené komunikace s rodinou a zdravotníky pomáhá podle Raudenské hlavně pojmenování emocí a hledání cest, jak odvrátit pozornost k věcem, které dávají životu smysl. „Pokud se pacient naučí, jak zvládat stres nebo jak pracovat s úzkostí či smutkem a bude se soustředit na aktivity, které mu přinášejí radost, může pocítit výraznou úlevu.“