Žádná studie před vapováním nevaruje, říká zástupce prodejců. Zákazy nic nevyřeší, myslí si adiktolog

Britští poslanci velkou většinou odsouhlasili záměr vlády znemožnit kouření mladším lidem. Pokud se schválený zákon prosadí do praxe, Britové narození v roce 2009 a později už si nebudou moct koupit cigarety. Britská vláda zároveň plánuje regulovat i cigarety elektronické. Opatření se budou týkat zejména příchutí, které jsou lákadlem pro děti. V pro a proti Českého rozhlasu Plus o této problematice diskutoval zástupce prodejců a adiktolog. Pro a proti Praha 0:10 23. dubna 2024

Otázka regulace kouření a přístupu k elektronickým cigaretám je aktuální v celé řadě států. Nicméně je diskutabilní, zda brát britský přístup jako inspirativní.

„U závislostí prohibice obecně nikdy nic nevyřešila. Radikální kroky většinou nejdou dobrým směrem,“ myslí si odborný garant Národní linky pro odvykání Ladislav Dékány. „Každopádně to u cigaret ještě nebylo vyzkoušené, takže nikdo neví, co se bude dít, pokud by opatření opravdu začala platit.“

Kuřáci elektronických cigaret navíc nejsou homogenní skupina se shodnými uživatelskými návyky.

Barvy a příchutě jako past na děti?

„Je skupina vaperů, kteří vapují opakovaně plnitelné cigarety. Kupují si likvidy, aby snížili svoji závislost, protože mají možnost si koupit náplň, která má nižší obsah nikotinu. A pak je tady poměrně nový trh s jednorázovými cigaretami,“ upozorňuje prezident Komory elektronického vapování Robert Hrdlička.

Na jednorázové produkty je přitom navázaná celá řada problémů, včetně velké environmentální zátěže nebo problematických prodejních strategií.

„Marketing těchto zařízení je často cílený více na mladistvé než u klasických doplňovacích elektronických cigaret, které byly původně vyvinuty, aby člověk mohl užívat nikotin méně rizikově než u klasických cigaret,“ vysvětluje Dékány.

Pro mladé lidi mohou být lákavé nejen příchutě, ale i barevné obaly. Podle Světové zdravotnické organizace cílí tabákový průmysl na děti záměrně. S tím ovšem vapeři nesouhlasí.

„Nemůžu mluvit za tabákové koncerny. Je možné, že některé produkty takové jsou, ale cigareta prostě dětem do ruky nepatří,“ konstatuje Hrdlička. Obaly by ale z podbízivosti nevinil. „Chcete prodat produkt a to, že využíváte možnosti jak grafické, tak vizuální, neznamená, že je pro děti,“ obhajuje svobodný trh.

Způsob prodeje zároveň zpravidla nebývá jedinou cestou ke kouření. „Pokud řešíme závislost u mladistvých, je často důvod, proč začnou užívat takové zařízení, spíš v okolí a tlaku spolužáků než v marketingu,“ nerozporuje Dékány. „Ale samozřejmě nedokážu určit, do jaké míry to souvisí.“

Několik podob regulace

Stejně jako je několik způsobů, jak závislost vzniká, je i několik cest, jak s ní bojovat.

„Užívání jakékoliv látky se většinou pojí s více faktory. Často s tím souvisí naše prostředí sociální, část naší psychiky a i biologická část našeho těla. U někoho to může být i spirituální faktor,“ vyjmenovává Dékány. „Osvěta je samozřejmě skvělá, ale ani prevence nezvládne ovládnout všechny tyto faktory.“

Dalším krokem je regulace. Může mít několik podob – ekonomickou, regionální či například ve formě požadavků na výrobní standardy a minimalizaci zdravotních problémů vyvolaných produktem.

V Česku je kouření regulováno spotřební daní. Její nastavení je ale podle Romana Hrdličky neopodstatněné.

„Nejde jenom o to míň, ale jinak. Návrh Evropské komise, který zatím není schválený, předpokládá dvě sazby daně – vyšší na náplň s větším množstvím nikotinu a naopak. To se tady vůbec neděje,“ kritizuje.

Nejasná rizika kouření

Rozlišování výrobků podle míry škodlivosti je zakotvené i v programovém prohlášení vlády.

„V současné době se jako efektivní ukazuje metoda snižování rizik. Pokud člověk chce kouřit, ale způsobem, který je méně zdraví zatěžující, v tom případě dává smysl, aby měl dostupnou alternativu,“ popisuje Dékány.

„Ale samozřejmě i ta menší rizikovost je docela komplikovaná a ne úplně všichni se shodnou na tom, jaká rizikovost těchto výrobků přesně je,“ dodává.

Elektronické cigarety obsahují nikotin, proto vytvářejí závislosti. O zdravotních rizicích se přesto vede debata a škodlivost vapování se stále zkoumá.

„Tyto otázky poslouchám 17 let a za tu dobu se stále neobjevila jediná studie, která by řekla výrazně ne. Nebo která by řekla, že to je opravdu tak škodlivé, že to musíme přestat podporovat,“ oponuje Hrdlička.

Za zdravější jsou elektronické cigarety považovány proto, že v nich nedochází ke spalování a nevylučují tedy některé toxiny produkované klasickými cigaretami.

„Jsou studie, které dělají rozbory aerosolu a ukazuje se, že obsahuje některé toxické látky, které jsou obsažené v tabákovém kouři,“ upozorňuje Dékány. „Na druhou stranu se nedá tvrdit, že by žádné riziko nezpůsobovaly, protože inhalovat cokoliv jiného než běžný čistý vzduch s sebou vždycky nějaké riziko nese.“

Více podrobností o regulaci elektronických cigaret, jejich rizikovosti a tlacích tabákového průmyslu i světových institucí si poslechněte v záznamu celé debaty výše.