Zájem o očkování proti covidu-19 roste. ‚Jezdí sem lidi z celého kraje,‘ tvrdí sestra z jihlavské nemocnice
Počet nakažených covidem-19 stoupá, od konce srpna přibývají denně i stovky nemocných. Znovu se tak rozbíhá zájem o očkování. Česko má podle ministerstva zdravotnictví objednáno skoro tři čtvrtě milionu upravených vakcín. Znovu začali očkovat i v jihlavské nemocnici, kde zájemci dokonce stáli frontu.
Nejméně tři desítky zájemců o očkování proti covidu-19 čekají ve frontě v jihlavské nemocnici. Zdravotníci kvůli vysokému zájmu dokonce začali očkovat o půl hodiny dřív, než avizovali.
„Léčím se s rakovinou a cukrovkou, a tak se bojím. Proto jsem tady. Byl jsem tu pokaždé, když se očkovalo. Teď mi říkali, že to je posedmé. Zápalu plic a toho bych se bál, to už bych nepřežil,“ říká Ladislav Duchan, který už z nemocnice vychází.
„V této chvíli už máme naočkováno nějakých 50 lidí. Měli jsme začít v jednu hodinu a začali jsme opravdu už o půl jedné,“ potvrzuje velký zájem vedoucí sestra očkovacího centra Jarmila Cmuntová. Jeho dokladem jsou i další netrpěliví příchozí. Fronta dál roste.
„Jezdí sem lidi z celého kraje Vysočina. Obvodních lékařů, kteří očkují vakcínou Comirnaty, je hrozně málo. Když se podívám na ty ročníky, je to většinou 50, 60 let a výš,“ popisuje sestra.
Zbyněk Kuchyňa je tu tak možná jeden z mála, kterému je pod 50 let. „Mamince je 80. Táta má rakovinu, tomu je taky 80. Léčí se doma a proto se chci očkovat proti covidu. Dělám na psychiatrické léčebně, uklízím tam a jsem tam mezi lidmi. Takže abych je tam taky nenakazil, aby nenakazili oni mě a aby bylo všechno OK,“ říká.
Pokud bude zájem o očkování proti covidu pokračovat, přidá jihlavská nemocnice ke zkušebním 2,5 hodinám týdně ještě další časy.