Zájem o očkování proti covidu-19 roste. ‚Jezdí sem lidi z celého kraje,‘ tvrdí sestra z jihlavské nemocnice

Počet nakažených covidem-19 stoupá, od konce srpna přibývají denně i stovky nemocných. Znovu se tak rozbíhá zájem o očkování. Česko má podle ministerstva zdravotnictví objednáno skoro tři čtvrtě milionu upravených vakcín. Znovu začali očkovat i v jihlavské nemocnici, kde zájemci dokonce stáli frontu.

Reportáž Jihlava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jezdí sem lidé z celého kraje Vysočina, říká sestra z nemocnice v Jihlavě, kde se stojí fronty na očkování proti covidu-19 (Ilustrační foto)

Jezdí sem lidé z celého kraje Vysočina, říká sestra z nemocnice v Jihlavě, kde se stojí fronty na očkování proti covidu-19 (Ilustrační foto) | Foto: Joe Raedle | Zdroj: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Nejméně tři desítky zájemců o očkování proti covidu-19 čekají ve frontě v jihlavské nemocnici. Zdravotníci kvůli vysokému zájmu dokonce začali očkovat o půl hodiny dřív, než avizovali.

Přehrát

00:00 / 00:00

‚Byl jsem tu pokaždé, když se očkovalo.‘ V jihlavské nemocnici čekají lidé na vakcínu proti covidu-19 v dlouhé frontě

„Léčím se s rakovinou a cukrovkou, a tak se bojím. Proto jsem tady. Byl jsem tu pokaždé, když se očkovalo. Teď mi říkali, že to je posedmé. Zápalu plic a toho bych se bál, to už bych nepřežil,“ říká Ladislav Duchan, který už z nemocnice vychází.

„V této chvíli už máme naočkováno nějakých 50 lidí. Měli jsme začít v jednu hodinu a začali jsme opravdu už o půl jedné,“ potvrzuje velký zájem vedoucí sestra očkovacího centra Jarmila Cmuntová. Jeho dokladem jsou i další netrpěliví příchozí. Fronta dál roste.

23:54

Případů covidu přibývá obdobně jako loni. Teď je čas nechat se očkovat, říká hlavní hygienička Macková

Číst článek

„Jezdí sem lidi z celého kraje Vysočina. Obvodních lékařů, kteří očkují vakcínou Comirnaty, je hrozně málo. Když se podívám na ty ročníky, je to většinou 50, 60 let a výš,“ popisuje sestra.

Zbyněk Kuchyňa je tu tak možná jeden z mála, kterému je pod 50 let. „Mamince je 80. Táta má rakovinu, tomu je taky 80. Léčí se doma a proto se chci očkovat proti covidu. Dělám na psychiatrické léčebně, uklízím tam a jsem tam mezi lidmi. Takže abych je tam taky nenakazil, aby nenakazili oni mě a aby bylo všechno OK,“ říká.

Pokud bude zájem o očkování proti covidu pokračovat, přidá jihlavská nemocnice ke zkušebním 2,5 hodinám týdně ještě další časy.

Daniel Zach Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zdraví

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme