Zapnout zip a rozsvítit světlo. Pacienti cvičí motoriku na tabulích, které vyrobil manžel zdravotní sestry

V novoměstské nemocnici už týden pomáhají pacientům na oddělení dlouhodobě nemocných dvě ergoterapeutické tabule. Staří lidé na nich procvičují jemnou motoriku. „My si nedokážeme uvědomit, jak třeba týden, kdy ti lidi tady leží, tak ztrácí tady ty schopnosti. Úchop, jemnou i hrubou motoriku, ztrácí přehled o svém těle," upozorňuje fyzioterapeutka Jaroslava Doubková. Nové Město na Moravě 15:17 2. března 2024

Senioři si na tabuli zkouší zapnout zip. Nacvičit na ní ale může i zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, zamykání zámku nebo rozsvícení světla. Jsou tam ale i další běžné činnosti z každodenního života.

Jaké aktivity tabule na procvičování jemné motoriky nabízí, zajímalo Veroniku Vohralíkovou

„Je to výborná věc. A kór pro ty starý lidi, kterým to už moc nemyslí,“ hodnotí cvičení paní Danuška, jedna z pacientek. „Se mnou to ještě není tak hrozný,“ dodává.

„My si nedokážeme uvědomit, jak třeba týden, kdy ti lidi tady leží, tak ztrácí tady ty schopnosti. Úchop, jemnou i hrubou motoriku, ztrácí přehled o svém těle. Proto tady máme tu tabuli, jsme strašně rádi, že se nám to podařilo,“ říká fyzioterapeutka Doubková.

Sehnat tabuli, která by byla koncipovaná pro starší lidi, anebo byla cenově dostupná, se oddělení nepodařilo.

„Tým staniční sestry ale našel jiné řešení. A sestřičky přišly s vlastním návrhem pracovní tabule. Inspirovaly se zahraničními vzory,“ přibližuje fyzioterapeutka.

Tabule vyrobil manžel jedné ze sestřiček doma v dílně jen za cenu materiálu. Pomůcku teď denně využije asi desítka pacientů. A na oddělení už plánují, že si nechají vyrobit další.