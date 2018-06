Závislost není problém vůle. Podmíněné reflexy se obrací proti nám, vysvětluje adiktolog Kuda

Každý máme své drobné rituály, snadno se mohou změnit v něco, co už je nebezpečné. „Když budete mluvit o jednom oroseném, může to být stále rituál, který je neškodný. Rozdíl mezi závislostí a problémovým užíváním je v tom, kdy to přerůstá v negativní vlivy v našem fungování,“ vysvětloval ve vysílání Radiožurnálu adiktolog Aleš Kuda.

V oblasti léčby závislosti působí Aleš Kuda od roku 1994. V roce 1996 zakládal první doléčovací centrum pro závislé u nás, které následně několik let vedl. Založil terapeutickou komunitu pro závislé a několik let působil jako její odborný ředitel.

Závislost nemusí být problém vůle. „Náš mozek umí dělat podmíněné reflexy, což je schopnost, kterou potřebujeme,“ vysvětluje Kuda. „Schopnost vytvářet reflexy funguje i u závislosti a otáčí se proti nám,“ doplňuje.

„O závislosti můžeme mluvit ve chvíli, kdy vidíme, že nějaká činnost má negativní dopad na náš život ve všech oblastech, tak stejně máme nutkavou potřebu tu činnost vykonávat,“ definuje Kuda.

Závažnost internetového hazardu

Když se řekne závislost, tak donedávna šlo především o nikotin, alkohol, hazard. Jak jsme na tom podle Kudy dnes? Převálcovaly moderní závislosti ty tradiční? „Na moderní závislosti úplně nejsou statistiky, definování a diagnostikování je poměrně vágní. Jsme v České republice a moderní závislost nemůže převálcovat naši tradiční, kterou je alkohol,“ myslí si.

V platnost vstoupily legislativní úpravy, které omezily provozy heren s automaty. Může fungovat represivní řešení závislostí? „U hazardu rozhodně ne, problémové hráčství se přesunulo na internet, v době chytrých telefonů a aplikací je to možná ještě daleko závažnější, můžete sázet odkudkoli a kdykoli,“ varuje adiktolog.

„Legislativní úpravou můžete snížit dostupnost a společnosti dát informaci, že je něco nebezpečné a že to není vpořádku. Kde je poptávka vždycky bude nabídka,“ uzavírá Kuda.