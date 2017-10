Zázraky medicíny: Když imunitní systém bojuje proti vlastnímu tělu, zkrotí jej Na Homolce

V dalším dílu seriálu Zázraky medicíny představíme obor, který existuje relativně krátkou dobu. Je to imunologie. Zabývá se obranyschopností lidského organizmu, která hraje v dnešním světě čím dál větší roli. Člověk může mít všechny kosti i svaly v pořádku, ale když nefunguje jeho imunita, nezmůže nic ani deset chirurgů. Na nejvážnější poruchy imunity se specializuje oddělení klinické imunologie v nemocnici Na Homolce. Audio Praha 13:15 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr krve (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podstata imunologie se odehrává v laboratoři. Přístroj, který této místnosti dominuje tak trochu připomíná postavu z filmů Star Wars R2D2, má takovou zasklenou kopuli na vrchu. „Dokáže hrozně moc imunologických vyšetření ve vztahu k infekci, k celkové zátěži organizmu, některých genetických predispozic ještě u nenarozených a tak dále,“ říká docent Miroslav Průcha.

Jedním z pacientů Miroslava Průchy je Belo Jamriška, který se v jeho ambulanci léčí s autoimunitním onemocněním. „Já jsem u doktorky říkal, že mám potíže s očima, že mi otékají, prohlížela mě a nic. Pak mě poslala na internu k panu doktorovi. Na nic nepřišel a pořád jsem mu říkal: potřebuju na imunologii. Poslal mě sem, a pak přišli na to, jaká nemoc to je a začali léčit. A můžu říct, že vyléčili,“ vysvětluje.

Co to přesně znamená - autoimunitní onemocnění? „Je to porucha funkce imunitního systému, kdy imunitní systém bojuje sám proti svému vlastnímu tělu,“ říká lékař Průcha.

Příkladem takového onemocnění je takzvaná Ormondova choroba. Na její léčbu se Průcha už dvacet let specializuje právě v pražské nemocnici Na Homolce, kam za ním jezdí pacienti i ze zahraničí. Rozpoznat autoimunitní onemocnění je těžké, protože pacienti mají nejasné příznaky a lékař je při běžných testech neodhalí.

Jak tedy imunolog vlastně léčí? „Z části potlačujeme agresivní imunitu pacienta, která je v tomto případě nežádoucí a vedle toho nastoupila éra takzvané biologické léčby, která se využívá i v léčbě autoimunitních chorob," popisuje Miroslav Průcha.

Imunologie hraje důležitou roli i při léčbě nádorových onemocnění, při transplantacích nebo v metodách umělého oplodnění.