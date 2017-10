Zázraky medicíny: o lidských životech můžou rozhodovat first respondeři. Aktivuje je aplikace

Při srdeční zástavě rozhoduje o přežití každá vteřina. V dalším díle projektu Zázraky medicíny zamíříme do Královéhradeckého kraje. Tamní záchranáři jako první v Česku začali používat speciální mobilní aplikaci. Ke zraněnému dokáže přivolat registrovaného člověka s kurzem první pomoci. Takzvaní first respondeři můžou zkrátit čas od srdeční zástavy k začátku oživování až o několik minut. Hradec Králové 18:32 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná služba často posílá do akce také vrtulník | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Srdeční zástavu musí operátoři na tísňové lince 155 nejen v Královéhradeckém kraji poznat během několika desítek vteřin.

„Srdeční zástava je pro záchrannou službu událost té nejvyšší priority. Snažíme se dostat na místo jakoukoli posádku co nejrychleji,“ říká mi lékař Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a zároveň předseda České resuscitační rady Anatolij Truhlář.



Často jde do akce také vrtulník. „V řadě případů může být na místě rychleji a je schopen, pokud obnovíme krevní oběh, transportovat pacienta přímo do fakultní nemocnice, kde je 24 hodin denně dostupné celé spektrum vyšetřovacích a léčebných metod,“ pokračuje Truhlář.

Najednou jsem byl v nemocnici

Vrtulník vzlétl i letos v květnu do Úpice na Trutnovsku, kde měl sedmdesátiletý Miloslav Košťál - bez předchozích problémů - srdeční zástavu, když šel do obchodu. A jak sám říká: „Najednou jsem se objevil v Hradci v nemocnici“.

Měl štěstí v neštěstí, protože díky včasné první pomoci je dnes téměř bez následků. „Po týdnu jsem nechtěl věřit tomu, že se vůbec něco stalo. Dali mi tady toho budíka a za tři dny mě pustili domů. Říkali, že to bylo tak za vteřinu dvanáct,“ svěřuje se.

Královéhradečtí záchranáři využívají mobilní aplikaci, díky které může k pacientům přivolat i first respondery. Kromě hasičů nebo policistů to můžou být i laici, kteří na záchrance absolvovali kurz první pomoci.

Systém funguje necelý rok a aktuálně je na seznamu first responderů okolo čtyř set lidí. Mezi nimi i Lukáš Králík, který pomáhal právě panu Košťálovi.



„Zazvonila mi aplikace, má dost výrazný alarm. A vzhledem k tomu, že to bylo tady pod kopcem, tak jsem jen oznámil ženě, že hlídá děti a já vyrážím. Pan Košťál byl v bezvědomí, byl u něj zaměstnanec obchodního domu, který se snažil o resuscitaci. Policisté přinesli automatický defibrilační přístroj. A my jsme udrželi stav pacienta v dobré kondici, vlastně jsme smazali příjezdový čas záchranky,“ popisuje Lukáš Králík.

A to je největší přínos first responderů. I kdyby totiž záchranáři dělali, co mohli, nikdy nebudou u pacienta okamžitě. Při srdeční zástavě jde přitom podle Truhláře opravdu o každou vteřinu.

„Většina srdečních zástav je způsobena srdeční arytmií a přežití závisí na době do defibrilačního výboje. Je zjištěno, že s každou minutou prodlení do tohoto výboje klesá šance na přežití přibližně o deset procent. My máme v průměru dojezdové časy v kraji přibližně devět minut, z toho vychází, že kdyby těm lidem nikdo nepomáhal, tak po našem příjezdu zachráníme méně než deset procent pacientů,“ říká lékař.

O pět a půl minuty dříve

Hradecká záchranka se inspirovala například ve Švýcarsku nebo v Izraeli. Systém má význam hlavně v hůře dostupných oblastech.

„Už z těch prvních statistických dat nám vyplývá, že tam ti lidé jsou v průměru o pět a půl minuty dříve než naše posádka a pro přežití to má obrovský efekt. V našem kraji přežije srdeční zástavu asi třináct procent pacientů, postupně se setkáváme s čím dál mladšími lidmi. Na druhou stranu tím, jak je náš systém rychlejší, jsme schopni obnovit krevní oběh velice rychle a pacienti se i na místě probudí k plnému vědomí. To jsme před několika lety prakticky nevídali,“ říká Truhlář.



Jen v Královéhradeckém kraji řeší záchranáři každoročně v průměru zhruba 430 srdečních zástav.