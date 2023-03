Hamburger a sport. Jak ovlivňuje hladina cukru v krvi zdraví srdce?

I malá změna životního stylu se dokáže v našem těle rychle projevit. To, v jakém stavu je naše srdce, máme často přímo ve svých rukách. Záleží na tom, co jíme, pijeme a jak se hýbeme. Jak nám může pomoci senzor pro měření hladiny cukru v krvi? A jak se v lidském těle projeví snězení velkého hamburgeru nebo uběhnutí 10 kilometrů? Na vlastní kůži to vyzkoušel náš reportér. Seriál Radiožurnálu Praha 11:58 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dlouhodobého hlediska je špatně kompenzovaná cukrovka rizikový faktor aterosklerózy | Zdroj: Sporlab / Unsplah

V pražském IKEMu mi sestřička na ruku dala senzor. Je bílý, o velikosti padesátikoruny. Čtrnáct dní mi bude měřit hladinu cukru v krvi. Výsledky uvidím v podstatě online jednoduše tak, že k ruce přiložím mobil s nainstalovanou aplikací.

Obrázek křivky, který získáme díky senzoru pro hladinu cukru v krvi vydá za tisíc slov. Moderní technologie umožňují, aby se pacient pozoroval sám, přibližuje diabetolog Robert Bém

V případě, že se hodnota dostane nad 8 milimolů na litr, senzor na to zvukovým znamením upozorní. Pro představu – na lačno by měla být u zdravého člověka okolo 5 milimolů na litr. Senzor je pomůcka určená pro diabetiky, kterým velmi usnadňuje život. Vliv to má právě i na srdce, protože vyšší cukr v krvi negativně ovlivňuje srdce a cévy.

„Z dlouhodobého hlediska je špatně kompenzovaná cukrovka rizikový faktor aterosklerózy a tím pádem i všech různých pozdních komplikací, které s tím souvisí, to znamená cévní mozkové příhody, infarkty a tak dále.

Z krátkodobého hlediska, u pacientů, kteří už mají nějaké srdeční onemocnění, tak může právě nízká nebo naopak vysoká hladina cukru vyvolat třeba arytmii, nebo nějaké další změny, které mohou ublížit i akutně,“ říká vedoucí ambulance Kliniky diabetologie v IKEMu Robert Bém.

Hamburger a vysoké hodnoty

Pojďme to otestovat. V restauraci jsem si objednal velký hamburger, hranolky a majonézu. Večeře byla výborná, pivo také, ale za několik desítek minut se ozývá alarm. Cukr vystoupal až k 10 milimolům na litr a o něco vyšší se držel až do rána.

„Není normální sníst tolik sacharidů, to už je pro tělo opravdu velká zátěž. Tělo zjistilo, že hodně konzumujete. Než na to zareagovalo, drželo to celou noc. Navíc ten hamburger a hranolky určitě obsahovaly tuky. Ty nám zpomalují vstřebávání sacharidů,“ komentuje grafy diabetolog Robert Bém.

Cukr v krvi vs. sport

Ve dnech, kdy jsem jedl menší porce každé 3 hodiny a hodně zeleniny, byly hodnoty v pořádku. A zajímavě se projevuje i sport. Deset kilometrů na běžeckém páse a hladina cukru v krvi stoupala na 6 a půl milimolů na litr.

Například při procházce ale hladina cukru klesá a to třeba i po větším obědě. Senzor tak ukazuje, že hodnotu můžeme sami hodně ovlivnit a tím pádem i svá srdce.

„Jeden obrázek křivky je víc než tisíc slov, které bych vám tady vyprávěl. Moderní technologie nám umožňují, že se člověk sám ze svých hodnot vzdělává,“ dodává vedoucí ambulance Kliniky diabetologie v IKEMu Robert Bém.

