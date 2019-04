Lékaři si mysleli, že vymizela. Malou ‚fazolku‘ ve šlaše za kolenem má dnes ale každý třetí člověk

Kost se jmenuje fabella, což se dá z latiny přeložit taky jako fazolka. Není úplně nová, měly ji už pradávné opice. Postupem času to ale vypadalo, že u lidoopů a lidí vymizela. Někteří lidé ji mají ve šlaše za kolenem, jiní ji nemají vůbec. Podle odborného článku, který zveřejnili lékaři z londýnské Imperial College v časopise Journal of Anatomy, ale lidí s touto kostí obecně přibývá.

Podle zmíněného článku ji v současnosti má asi 39 lidí ze 100. V roce 1875 ji mělo 18 procent lidí, do roku 1918 ale jejich podíl klesl pouze na 11, což podporovalo myšlenku o postupném mizení fabelly.

Vědci tyto údaje získali na základě studia odborné literatury o kolenou z 27 zemí z období dlouhého přes 150 let. Měli tak údaje o zhruba 21 tisících pacientech.

Fabellu je složité najít přes rentgen, a tak zkoumali, jestli za zdánlivě vyšší počet lidí s touto kostí nemůže prostě lepší diagnostika. U dalších těžko viditelných kostí ale žádné takové změny nezaznamenali.

Výzkumníci se domnívají, že návrat fabelly by mohl souviset s lepší výživou. Současní lidé jsou vyšší a těžší, mají taky delší holenní kosti a větší lýtkové svaly. To všechno klade větší zátěž na kolena. Jedním z úkolů této kosti by tak mohlo být přesměrování síly svalů a zvýšení jejich efektivity – nebo taky nemusí dělat vůbec nic. Lékaři zkrátka její účel neznají.

Podle citované studie se fabella až dvojnásobně častěji vyskytuje u lidí s artritidou. Zatím nicméně neexistují žádné důkazy, že by tyto dvě věci souvisely.