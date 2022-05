Praktičtí lékaři odmítají používat elektronický očkovací průkaz. Jeho vyplnění je příliš komplikované

Praktičtí lékaři kritizují systém elektronického očkovacího průkazu a někteří ho odmítají používat. Od ledna je to sice povinné, do konce června jim ale za to nehrozí pokuty. Zástupci lékařů už ale na jednání s ministerstvem zdravotnictví oznámili, že ani pak řada z nich systém používat nebude. Praha 12:01 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praktičtí lékaři kritizují systém elektronického očkovacího průkazu a někteří ho odmítají používat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Státní ústav pro kontrolu léčiv sice přiznává nedostatky, v zásadě si ale systém pochvaluje. Lékaři do něj od ledna podle ústavu zaznamenali asi 400 tisíc očkování.

Každou podanou vakcínu musí lékaři od nového roku zaznamenávat do elektronického očkovacího průkazu – a podle ředitelky lékového ústavu Ireny Storové to část z nich dělá a systém funguje dobře.

„Lékaři se připojují. Víme, že už je do systému přes 50 procent lékařů zapojeno. Vzhledem k tomu, že je tam 4500 aktivních lékařů, přes tři tisíce zařízení, tak mohu říct, že spokojeni jsme,“ uvádí pro Radiožurnál.

Podobně dobrá nálada ale nevládne v ordinacích. „Nefunguje ke spokojenosti lékařů – ti, kteří s tím pracují, což je asi 50 procent praktických lékařů pro děti a dorost, mají k systému četné výhrady. Praktičtí lékaři pro dospělé elektronický očkovací průkaz používají minimálně a už jsme deklarovali, že ani po skončení toho bezsankčního období praktičtí lékaři tuto aplikaci používat nebudou,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka:

„Nemáme problém s existencí elektronického očkovacího průkazu, to je věc nutná. Máme problém s tou praktickou realizací, kdy na to, abyste zaznamenali jednoduchou informaci o tom, koho jste naočkovali, kdy a jakou vakcínou, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv sbírá asi 49 položek, které o tom musíte zaznamenat. To je pro nás neakceptovatelné,“ vysvětluje.

Irena Storová přiznává, že je v tomto směru systém komplikovanější. Špatné fungování, na které si lékaři také stěžují, ale podle ní není možné přičítat samotnému elektronickému očkovacímu průkazu.

„I za nás je snaha, aby toho lékaři museli vyplňovat co nejméně. Vyšli jsme lékařům maximálně vstříc – to znamená, že většina údajů je nepovinná. Ty podněty, které máme, se hlavně týkají softwarů třetích stran, prostřednictvím kterých lékaři pracují,“ popisuje.

Prodloužení lhůty

Státní ústav pro kontrolu léčiv je i po dohodě s ministerstvem zdravotnictví připravený prodloužit přechodné období, kdy lékaři nebudou platit za nepoužívání systému pokuty, a to třeba až do konce roku.

„Slíbil jsem, že udělám maximum pro to, abychom nesankcionovali, protože není možné, pokud je proti tomu takový odpor, aby praktičtí lékaři místo toho, aby se starali o pacienty, vyplňovali nějaké formuláře, které navíc tvrdí, že je velký problém vyplnit,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Elektronický očkovací průkaz je součástí lékového záznamu pacienta a umožňuje doktorům sdílet informace o tom, jaká očkování pacient má.

Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové přináší i další výhody: „Na tomto poli jsme se propojili s hygienou, která vyhodnocuje proočkovanost občanů České republiky, to znamená i krajským hygienickým stanicím z toho chceme poskytovat výstupy, aby se jejich činnost posunula a aby data, která získají, pravdivě ukazovala, jak to máme s proočkovaností v České republice.“

Za nepoužívání elektronického očkovacího průkazu, které je povinné ze zákona, hrozí lékařům od července sankce až do výše 100 tisíc korun, zařízením až dva miliony.