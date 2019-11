Krvácení z nosu nemusí být vždy banalita, to vážnější může přijít i ze zadních dutin, varuje lékař

Pokud člověk z nosu krvácí jen výjimečně a po několika minutách krev zastaví, podle lékařů jde o normální jev. U častějšího a masivního krvácení je na místě, neprodleně navštívit ambulanci ORL.

„V naší ordinaci se setkáváme spíše se staršími pacienty, okolo šedesáti, sedmdesáti let, kteří se léčí s hypertenzí a současně užívají léky, které zhoršují srážlivost krve. Bez lékařského ošetření tito lidé zpravidla nemají šanci krvácení zastavit, a tak přijdou k nám,“ vysvětluje jednu z příčin pro Český rozhlas Pardubice přednosta ORL kliniky pardubické nemocnice Jan Vodička.

Typy krvácení

O tom, kolik minut by mělo trvat „normální“ krvácení z nosu, zdravotníci neradi mluví. Existují totiž dva typy krvácení, přední a zadní, a od toho se vše odvíjí. „Teče-li krev ze zadní části dutiny, pacientům se většinou nepodaří krev zastavit. V tomto případě je nutné vyšetření na ORL, které potvrdí nebo vyvrátí vážné onemocnění. Krvácení z přední části nosní dutiny bývá mírnější, bez vážných komplikací a člověk by ho měl zarazit ideálně do patnácti minut,“ upřesňuje lékař Jan Vodička.

Nos slouží v zimě jako ohřívač, filtr vzduchu a čistič, proto cévy v dutinách musí být dostatečně prokrvené. Nejvíce cév se setkává na nosní přepážce, v místě, kterému se říká locus kiesselbachi. Pokud vychází krvácení právě odtud, pacient si může snadno pomoci sám.

„Stačí stisknout nosní křídla, mírně předklonit hlavu a efekt se dostaví sám. Ledovat na zadní části krku není třeba, žádné studie neprokázaly, že by to mělo na zastavení krvácení nějaký účinek,“ uvádí lékař a vyvrací tak jeden z rozšířených mýtů.

Nejlepší je udržovat nosní sliznici přiměřeně vlhkou, jinak vysychá, praská a krvácí. K tomu lze využít zvlhčovačů vzduchu, hlavně v zimních a chladných měsících.

Spouštěče krvácení z nosu:

pokud se uhodíme do nosu, nebo nás do něj někdo udeří

trauma způsobené například dopravní nehodou

kdy požijeme nějakou nelegální drogu, jako je kokain

změna počasí

hypertenze

ve vzácných případech může být příčinou i nádor