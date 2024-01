Zdravotní pojišťovny nově hradí vakcíny proti HPV virům od 11 do 15 let. Očkování je pro dívky i chlapce

Očkování proti HPV virům se dětem mezi 11 a 15 lety nově hradí z veřejného zdravotního pojištění. S HPV infekcí se v průběhu života podle lékařů setká většina lidí. Doposud byla vakcinace zdarma jen pro děti od 13 do 14 let. Vhodná je nejen pro dívky, ale i pro chlapce. Praha 13:34 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do patnácti let stačí podat dvě dávky vakcíny proti virům HPV (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Dětská lékařka a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová pro Český rozhlas popisuje, že vakcíny proti HPV virům patří mezi doporučená očkování, ale jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, i když nejsou ze zákona povinná.

Poslechněte si reportáž o očkování proti virům HPV

„Vždycky jsem si nechala od paní doktorky dobře poradit, dceru jsem nechala naočkovat a u syna to také využiji,“ popisuje jedna z maminek, která spolu se svým synem čeká na ošetření u dětské lékařky Cabrnochové. Do letoška bylo podmínkou úhrady dovršení třinácti let.

„V loňském roce, když přišly dívky nebo chlapci na třináctiletou prohlídku a nebylo jim ještě třináct let, tak jsme je museli na to očkování pozvat dodatečně. Současně nám také rozšíření úhradové kohorty umožní doporučit očkování již dříve, po dovršení jedenácti let,“ popisuje Cabrnochová.

Dvoudávkové schéma

Dodává, že očkování by se ideálně měla krýt s obdobím prevence, kdy dochází k aktivnímu zvaní dětí k lékaři. Rozšíření věkového rozpětí také dává pediatrům možnost nabídnout očkování dětem, které to loni mezi třináctým a čtrnáctým rokem nestihly.

„Výhodou je, že do patnáctých narozenin je možné podat očkování pouze ve dvou dávkách, které se dávají po šesti měsících. Nad patnáct let nejde jen o to, že by si to rodiče museli hradit, ale navíc je tam potřeba použít třídávkové schéma,“ upozorňuje místopředsedkyně České vakcinologické společnosti.

V Česku bylo podle předběžných dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku za rok 2022 proočkováno necelých 70 procent dívek a skoro polovina chlapců. Jde o jediné očkování, které chrání proti rakovině, upozorňuje přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice David Cibula:

„Víme, že ta HPV vakcína je skutečně velmi účinná. Netýká se jenom rakoviny jako takové, ale ten hlavní efekt je na přednádorové stavy. Jsou důvodem, proč zkracujeme čípek u tisíců mladých žen. Většina vakcín dnes předchází i infekcím, které způsobují genitální bradavice, což je sice léčitelná věc, ale nepříjemná.“

HPV infekce se přenáší převážně intimním kontaktem, k přenosu ale dochází i přes kontaminované předměty, například ručníky.

„Naším zájmem je, abychom obecně proočkovali co největší vzorek populace, protože tím zamezíme šíření této infekce, která je přenosná sexuálním stykem. Čím větší je proočkovanost, tím méně je přenašečů,“ říká Cibula. Rakovina děložního čípku je u nás podle lékařů každoročně diagnostikována u přibližně 750 žen.