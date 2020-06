‚Situace začíná být špatná.‘ Česko dál hledá praktické lékaře pro děti, nalákat je mají bonusy

Problém sehnat praktického lékaře pro děti má v Česku stále více rodin. Přibývá totiž oblastí, kde je péče těžko dostupná. Upozorňuje na to Sdružení praktických lékařů pro děti. A potvrzují to i nová data Všeobecné zdravotní pojišťovny, která z nich vytvořila mapy. Ty teď mají sloužit ke zlepšení situace. Lékaře mají do oblastí se zhoršenou dostupností nalákat bonusy v desítkách tisíc korun měsíčně. Praha 7:52 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Mapy barevně odlišují oblasti podle dostupnosti péče. Čím červenější barva, tím horší dostupnost. Výrazně tmavší než jiné oblasti je Frýdlanstko. Situaci tam popisuje předseda Okresního sdružení České lékařské komory v Liberci Jan Mečl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Situace začíná být špatná.‘ Česko dál hledá praktické lékaře pro děti. Téma pro Janettu Roubkovou

„Obsazení lékaři jsou na hranici. A co nás především trápí, je budoucnost, protože věková struktura lékařů v ordinacích je poměrně vysoká. Za pár let hrozí, že už by lidé svého lékaře nenašli. V okolí pracuje hodně lékařů, kterým je 70 a víc let. Problém je v tom, že nemohou odejít, protože nechtějí nechat pacienty na holičkách,“ popisuje pro Radiožurnál.

Tmavě červené jsou také oblasti Kraslic nebo Sokolova na Karlovarsku, Tachova, Moravských Budějovic nebo Neratovic. Kromě umístění ordinací data nově zohledňují i to, jestli lékaři přijímají nové pacienty.

„V rámci modelu jsme nastavili systém hlášení od lékařů, kteří nám reportují, jestli registrují nebo neregistrují nové pojištěnce. Více než polovina stále registruje pojištěnce do své péče,“ vysvětluje náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Mostecko a Karlovarsko

O nejvíc pacientů se starají lékaři na Mostecku nebo Karlovarsku. „Je tam síť ordinací, která splňuje kritéria geografické a časové dostupnosti, pacient se ale má reálně problém do té ordinace dostat. V Karlovarském kraji víme o ordinacích, které mají více než tři tisíce pacientů, některé i čtyři tisíce, což je číslo opravdu extrémní. Zejména v těchto oblastech bychom potřebovali síť posílit a dostat tam nové mladé lékaře,“ doplňuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Mohou ztratit data ke koronaviru. Hygienici nejsou zabezpečení proti hackerům, varuje Rážová Číst článek

A právě k tomu mají podle Šmehlíka nové mapy sloužit. „Ve chvíli, kdy přicházejí noví lékaři, kteří žádají o uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou, tak je směřujeme právě do těch oblastí, kde jsou potřeba. Na úrovní kontraktu se bavíme o desítkách tisíc navíc,“ doplňuje náměstek VZP.

Praktičtí lékaři plán vítají. U těch dětských to ale zřejmě špatnou situaci nevyřeší. Problém je totiž v tom, že jich je málo, upozorňuje šéfka jejich sdružení Ilona Hulleová: „Můžeme si dělat mapy, vymýšlet různé bonifikace, ale když nemáte kde ty síly vzít, tak to prostě nepomůže. Situace začíná být špatná a myslím si, že další rok už ty problémy pocítí i rodiče.“

V posledních třech měsících podle ní skončilo deset praktiků pro děti. A minimálně stejný počet se k tomu chystá do konce roku. Ministerstvo zdravotnictví jako jedno z možných řešení v únoru představilo nový systém podpory mladých lékařů - čím kritičtější oblast si vyberou, tím vyšší dotaci dostanou.

Pro vyzvednutí receptu stačí občanka. Pokud chtějí, mohou se lidé z lékového záznamu odhlásit Číst článek

„V těch nejpostiženějších regionech by mělo být velmi motivační až 66 tisíc měsíčně pro praktického lékaře. Zároveň budeme chtít, aby se zavázal, že po atestaci zůstane pracovat v tom regionu, potažmo českém zdravotnictví, po stejnou dobu, po kterou pobíral onu dotaci,“ dodává ministr Adam Vojtěch za ANO.

Podle Hulleové to ale nestačí a je potřeba udělat výraznější změny ve vzdělávání.

Dlouhodobě třeba odborníci prosazují obnovení samostatného oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Zatím neúspěšně.

„To se pořád řeší, ale nedaří se to řešit. Pořád jsou nějaké problémy, které jsou přednější. Je potřeba změnit vzdělávací program tak, aby byli v ordinacích co nejdříve, aby zájemci mohli eventuálně vystřídat starší kolegy,“ vysvětluje.

Data Všeobecné zdravotní pojišťovny pracují i s věkem lékařů, ti praktičtí patří mezi nejstarší. Mapy tak už teď upozorňují na oblasti, kde může být v budoucnu problém se zajištěním péče.