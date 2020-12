Úřady prémiovou nabídku iDnes Zdraví nepovažují za nezákonnou. ‚Jde o stejnou podnikatelskou skupinu.‘

Novinka serveru iDnes s názvem Premium Zdraví, ve které portál nabízel přednostní objednání na operace, vyšetření na covid a další služby, není protizákonná. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz to sdělilo ministerstvo zdravotnictví i antimonopolní úřad. Reklamou na nabídku péče v klinikách, které stejně jako portál spadají do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), se nebude zabývat ani Státní ústav pro kontrolu léčiv. Praha 18:46 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vzhledem k tomu, že uvedení soutěžitelé spadají do jedné podnikatelské skupiny, nemůže se jednat o horizontální či vertikální zakázanou dohodu." | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Portál iDnes.cz nabízel v členství Premium Zdraví exkluzivní a přednostní zdravotní péči v soukromých klinikách, které spadají do portfolia Hartenberg Capital, a to i pro úkony, které budou následně hrazeny ze zdravotního pojištění. Server také uváděl, že předplatitelé budou mít k dispozici dřívější termíny operací či magnetických rezonancí a lákal za zkrácení čekací lhůty až o několik měsíců.

Vznikl by úřad Velkého bratra překračující ústavu, kritizuje opozice novelu zákona o veřejném zdraví Číst článek

Brzy po úterním zveřejnění se však na nabízenou službu snesla kritika, především na sociálních sítích. Například právník Ondřej Dostál v rozhovoru pro Deník N uvedl, že jsou nabídky přednostního vyšetření v systému veřejného zdravotnictví nelegální. Na twitteru také napsal, že ale nic nebrání, aby si lidé mimo veřejný systém zdravotnictví takové výhody zaplatily. „Zákaz předností za úplatu platí a platit má v té části, která má fungovat solidárně a platíme na ni povinné odvody,“ doplnil Dostál.

Šéf společnosti, pod níž kliniky spadají, však pro Deník N odmítl, že by služba měla zvýhodňovat čtenáře. Má pouze přilákat do zařízení více pacientů, upřesnil. Server iDnes.cz přesto text nabídky následně upravil. Například zmínku o „přednostním termínu ortopedické operace“ nahradil ujištěním o provedení zákroku do 60 dní.

Reakce úřadů

Jako problematickou službu pro čtenáře ministerstvo zdravotnictví nevnímá. „Rozpor se zákonem neshledáváme. To, jaká je reálná praxe poskytovatelů zdravotních služeb, kteří by měli poskytovat zdravotní služby předplatitelům, nelze na základě předložených informací právně vyhodnotit a jednalo by se pouze o spekulace,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Kryštof Berka z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

Záležitostí se nebude zabývat ani Státní ústav pro kontrolu léčiv, který v minulosti mnohokrát udělil zdravotnickým subjektům sankce za porušení zákona o regulaci reklamy, potvrdila mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Kritika také poukazovala na to, že konkrétní kliniky a mediální server spadají do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tomto spojení problém nevidí, šetření také zahajovat nebude.

„Vzhledem k tomu, že uvedení soutěžitelé spadají do jedné podnikatelské skupiny, nemůže se jednat o horizontální či vertikální zakázanou dohodu. Rovněž není příliš pravděpodobné, že by některá z uvedených klinik disponovala dominantním postavením, kterého by mohla tímto způsobem zneužívat. Z našeho pohledu tedy v daném případě nejspíše není třeba spatřovat soutěžní problém,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí úřadu Martin Švanda.