Ministerstvo plánuje vznik sdílených ordinací. Společně by pracovalo více praktických lékařů a sester

Tři lékaři, stejný nebo větší počet sester, recepce, ale třeba i fyzioterapeut. Tak by v budoucnu mohly vypadat ordinace praktických lékařů. Takzvané sdružené praxe začnou v pilotním projektu vznikat příští rok na jaře. Ministerstvo zdravotnictví si od toho slibuje větší dostupnost a kvalitu péče. Rada seniorů ale nápad kritizuje - má obavy, že starší lidé žijící na venkově o péči naopak přijdou. Praha 10:54 5. prosince 2019

Jedna sestra a jeden lékař. Tak v Česku vypadá většina ordinací praktiků. Ministerstvo zdravotnictví a jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO to chtějí změnit.

„Chceme, aby v těch případech a místech, kde to je možné, aby nebyl jen jeden lékař a jedna sestra, ale aby se praktici sdružovali, aby byli třeba tři v jedné ordinaci, kterou budou sdílet. Zároveň chceme, aby tam k sobě měli administrativního pracovníka, aby jim odlehčil od administrativy, která je zatěžuje. Samozřejmě také všeobecnou sestru, případně diabetologickou sestru,“ vysvětluje Vojtěch.

„Společně nakupovat a používat by mohli i dražší přístroje, třeba ultrazvuk. Právě to je hlavní výhodou ve srovnání s malými ordinacemi,“ říká David Halata ze Společnosti všeobecného lékařství, podle kterého se sdružené praxe už osvědčily v mnoha evropských zemích.

„Jednoznačně pacient profituje z toho, pokud ta ordinace je lépe vybavena a je schopná poskytnout daleko rozsáhlejší a kvalitnější péči, než ta praxe jeden lékař, jedna sestra,“ popisuje Halata.

Takzvané sdružené praxe mají nabídnout i delší ordinační dobu od brzkého rána třeba až do šesti večer. Jejich fungování otestuje pilotní projekt. „Odstartuje na jaře v Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji,“ upřesňuje náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

„Dokončujeme nastavení a máme tam nabídku, že by se ti poskytovatelé objevili v oblasti Prahy, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Těch krajů může být víc, není to ještě úplně uzavřeno, ale počítám s tím, že by se v každém z nich toho projektu zúčastnili minimálně dva, tři poskytovatelé v režimu sdružené praxe,“ říká Šmehlík.

Rušení ordinací?

Ministr Vojtěch si od sdružených praxí slibuje, že díky nim bude péče o pacienty lépe dostupná a taky kvalitnější.

„Praktik není schopen vykrýt maximální ordinační dobu sám. Navíc pokud má zajišťovat návštěvní službu pacienta, tak pokud není v ordinaci a je v terénu, tak ordinaci musí zavřít. Takto pokud by se tam praktici střídali, tak by praxe byla stále otevřená a bylo by to mnohem dostupnější,“ vyjmenovává výhody tohoto systému ministr zdravotnictví.

Problém ale může nastat v malých obcích, kam za pacienty - většinou staršími lidmi - praktičtí lékaři párkrát v týdnu dojíždějí. Připouští to předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

„Je možné, že do budoucna dojde v takových oblastech ke sloučení dvou lékařů, kteří spolu sousedí a kteří budou poskytovat větší rozsah služeb, ale v jednom místě, kam za nimi budou muset ti pacienti přijet,“ říká.

‚Senior taxi‘

A právě to kritizuje Rada seniorů České republiky. Podle jejího předsedy Zdeňka Pernese by změna mohla dostupnost péče ohrozit.

„Jsme úplně proti tomu, aby lékaři přestali ordinovat. Dopravní obslužnost na venkově není dokonalá, ti senioři se musí ke svým lékařům dostat. Nabádáme, aby i toto bylo zohledněno,“ varuje Pernes.

Praktický lékař David Halata ale upozorňuje, že i tohle řešení má. „Jsou zkušenosti v zahraničí, kde to řeší takzvané senior taxi. V určitou hodinu z každé vesnice vyrazí dodávka, která naloží 5 nebo 6 pacientů a převeze do vedlejší vesnice,“ popisuje zahraniční praxi.

Ministerstvo, zdravotní pojišťovny i lékaři ale nepočítají s tím, že by sdružené praxe v budoucnu ty stávající plně nahradily. Jejich vznik je jedním z dvanácti pilířů reformy primární péče, která přináší změny nejenom u praktických lékařů, ale taky v oblasti stomatologie a gynekologie.