Zdravotnictví stojí na přesčasech. Lékaři jsou nuceni dělat i věci, kvůli kterým nestudovali

Lékaři by opět měli sloužit maximálně 416 hodin přesčasů za rok. Novelu zákoníku práce, která ruší zamýšlené zdvojnásobení tohoto množství, ve středu projednala vláda. „Číslo v zákoníku není to podstatné. Sami ředitelé nemocnic připouštějí, že spousta lékařů dělá až 1,5 tisíc přesčasových hodin ročně. To je neuvěřitelné množství, které už může mít dopad na bezpečnost pacientů,“ upozorňuje komentátor serveru Seznam Zprávy Martin Čaban.

