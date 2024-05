Zdravotnictví už nyní částečně selhává. ‚Nemůžeme mít každé čtyři roky novou reformu,‘ říká náměstek

Český zdravotní systém podle nově zveřejněné analýzy ministerstva zdravotnictví už v současnosti částečně selhává v zajištění dostupnosti péče, a to například dětských nebo zubních lékařů nebo psychiatrů. Analýza navíc varuje, že bez potřebných změn hrozí systému veřejného zdravotního pojištění vyčerpání finančních zdrojů. „Nejde každé čtyři roky začínat znovu,“ říká pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Praha 21:02 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reforma zdravotnictví každé čtyři roky nejde, říká náměstek ministra zdravotnictví (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle té analýzy se české zdravotnictví jako celek blíží do stavu, kdy nebude ekonomicky udržitelné. Bez přijetí potřebných opatření včetně legislativních změn povede tato situace k vyčerpání zdrojů zdravotního pojištění. Kdy toto vyčerpání hrozí?

V následujících přibližně 15 až 20 letech se počet žijících seniorů ve věku 80 a více let v naší zemi více než zdvojnásobí. Tím pádem dojde k nárůstu počtu obyvatel, za které zdravotní pojištění hradí stát, a to až o deset procent. Naopak poklesne počet obyvatel v produktivním věku, kteří přispívají do důchodového systému.

Budeme také čelit změnám demografickým, ekonomickým, manažerským a v neposlední řadě technologickým. V koncepci máme samozřejmě i návrh řešení. Je to veřejné a každý občan se může podívat, jaké máme možnosti a jakým způsobem jde zdravotní systém připravit na změny.

Je možné najít jiné řešení než zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, nebo ze státního rozpočtu vydávat víc na zdravotnictví?

Hlavní priority koncepce nejsou jenom ve finanční části, je tam i důraz na prevenci a zlepšení zdraví obyvatel, tak abychom se dožívali vyššího věku ve zdraví. Koncepce klade důraz na personální stabilizaci resortu ve spolupráci sociálního a zdravotnického systému tak, abychom s sebou táhli minimální množství mrtvé váhy.

A pak samozřejmě tam je i velký důraz na modernizaci a aplikaci moderních technologií tak, aby se šetřil čas lidem, kteří se v tom systému pohybují.

Strukturální problémy

Analýza upozorňuje na to, že v současné době je v českých nemocnicích nadbytek akutních lůžek a naopak chybí lůžka následné péče. Populace bude navíc stárnout, o tom jste před chvílí mluvil, takže potřeba následných lůžek dál poroste. Budete se na základě toho snažit o změny ve struktuře a zaměření nemocnic? Dá se čekat tlak na to, aby menší nemocnice omezily akutní péči?

Já bych řekl, že toto je něco, co už probíhá delší dobu. A to primárně ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, protože ony jsou odpovědné za dostupnost zdravotní péče. To znamená za objednání pro své pojištěnce a zajištění kapacit.

Problémy jsou strukturální a je zapotřebí najít celospolečenskou shodu na tom, jak mají ta opatření být udělána, protože prakticky žádná vláda nemá možnost během čtyř let, kdy vládne, připravit zdravotnictví na demografickou změnu. Je zapotřebí, aby tady byl konsenzus s dlouhodobými změnami ve zdravotnictví, tak, aby se každé čtyři roky nezačínalo znovu.

Tím, jak bude stárnout populace, bude stárnout také zdravotnický personál. Podle té analýzy do 10 až 12 let hrozí odchod do důchodu u třetiny sester. Jak na toto budete reagovat?

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem školství připravuje vládní program podpory vzdělávání nelékařských profesí, zejména sester, a připravujeme navýšení kapacit o 20 až 40 procent tak, abychom vykryli tento demografický propad.

Nyní máme totiž početné ročníky, které můžeme oslovit nabídkou práce ve zdravotnictví. Samozřejmě si uvědomujeme, že to není práce na krátkou dobu. Chceme práci ve zdravotnictví zpříjemnit, aby to mohla být práce, která vás baví delší dobu a systém vám zajistí ochranu proti vyhoření. Jsou tam intervenční služby tak, abychom zajistili kvalitní prostředí pro zaměstnance pohybující se ve zdravotnictví.

Povinnost všech

Ta analýza konstatuje také to, že zdravotní stav české populace je v mnoha ohledech a oblastech horší než v západních zemích, že dříve začínáme být nemocní, že s tím souvisí menší schopnost pracovat. Řešením má být větší důraz na prevenci. Můžete stručně říci, jak si tuto motivaci představujete?

Za nás je naprosto zásadní, že zdraví je povinností nás všech. Nejen ministerstva zdravotnictví, ale všech dalších resortů. Proto jsme vytvořili koordinační orgán, který bude projednávat úkoly v oblasti ochrany a podpory zdraví primárně tak, aby to mělo vlastně dopad v rámci celé společnosti.

Tak aby se už na základní škole učilo, co všechno jde pro zdraví dělat. Abychom v české společnosti odstartovali debatu například o tom, že deset piv každý pátek opravdu nepřispívá k lepšímu zdravotnímu stavu. Veřejné zdraví je mezirezortní tematika.