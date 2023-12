Komunikace o výsluhách byla nešťastná. Rezignace Kubka není na stole, říká šéf Mladých lékařů

Protest lékařů je u konce. Jejich zástupci v pátek s ministerstvem zdravotnictví Vlastimilem Válkem z TOP 09 a VZP podepsali dohodu, která zajistí navýšení jejich odměn. Viceprezident České lékařské komory a předseda sekce Mladých lékařů této organizace Jan Přáda pak svoje kolegy vyzval, aby stáhli výpovědi z přesčasů. „Nemocnice ví, že mohou začít zase postupně plánovat provoz tak, jak byl doposud,“ uvedl Přáda. Praha 21:09 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V dohodu s ministerstvem věřím, říká předseda Mladých lékařů Jan Přáda | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy už jste vyzval lékaře, aby výpovědi z přesčasové práce stáhli. Máte informace, že tak činí?

Ano, respektují naší dohodu, kterou jsme uzavřeli. Další jednání ohledně prosincového provozu pokračují v jednotlivých nemocnicích.

Lékařský odborový klub, který se na jednáních také podílel, naopak uvedl, že jeho členové ve Fakultních nemocnicích v Brně a v Hradci Králové s dohodou nesouhlasí. Víte, jak to tedy je?

Jak jsem říkal, tam právě dochází k dalšímu individuálními domlouvání toho, co by se mělo dít dále. Ale toto je věc, která se v zásadě bude dít i zbytek prosince, protože jednotlivé provozy musí doladit konkrétní podmínky. Nicméně i tam je podle mých informací v plánu výpovědi stahovat.

Kdy by se tedy fungování všech nemocnic v Česku mohlo vrátit k normálu?

V tento moment nemocnice ví, že mohou začít zase postupně plánovat provoz tak, jak byl z pacientského hlediska doposud. To znamená, že teď to bude záležet na každém nemocniční managementu, jak rychle dokáže najet do toho plného provozu.

Je třeba si uvědomit, že akutní provoz byl v zásadě zachován, takže tam ke změně nedošlo. Předpokládám, že to bude v horizontu několika dnů.

Máte jistotu, že to, na čem jste se dohodli s představiteli ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), bude beze zbytku realizováno?

Jistotu asi nemůžete mít nikdy stoprocentní s ničím. Nicméně vzhledem k tomu, jací byli signatáři té dohody a vzhledem k tomu, že to byla za přítomnosti pana premiéra, který si vzal tuto záležitost tak trošku pod svá křídla, tak věříme, že se tito nejvyšší státní zástupci budou chovat seriózně.

My se taky chceme snažit o konstruktivní jednání a dohodu naplníme v průběhu následujících měsíců.

Ptám se z toho důvodu, že se ozvali někteří ředitelé nemocnic a vyjádřili svoje obavy, že ty peníze navíc, na kterých jste se s panem premiérem a s panem ministrem dohodli, nebudou stačit na navýšené odměny pro lékaře.

Záležitosti s výpočtem odměn spočítali ředitel Zdeněk Kabátek z VZP a ředitel Michal Čarvaš z Asociace českých a moravských nemoc. Ve chvíli, kdy jsme podepisovali, jsme těmto kalkulacím věřili a věříme, že to postačí na to, aby k navýšení došlo.

Co budete dělat, pokud to nepostačí? Budete protestovat znovu?

Tam je otázka, jestli se k lékařům peníze dostanou. V případě, že peníze se k nim dostanou, tak z našeho pohledu je to vyřešená věc.

‚Nešťastná komunikace‘

Prezident České lékařské komory Milan Kubek řekl, že obě strany, jak vy, jakožto zástupci lékařů, tak ministerstvo museli z některých svých požadavků slevit, aby dospěli k dohodě. Z čeho přesně jste slevili?

Slevili jsme jednak z původních finančních požadavků. Jednak jsme slevili z časového harmonogramu těch změn, které by si měly udát. To si musíme také uvědomit, že hlavní záležitostí, kterou jsme v rámci iniciativy řešili, byla nadměrná přesčasová práce v českém zdravotnictví.

To je rozhodně věc, kterou se nám takto rychle nepodařilo realizovat. Už jsou ovšem domluvené jednání na následující rok tak, abychom se zamýšleli nad tím, jak využívat české lékaře efektivněji.

Nebyla to chyba, když de facto váš šéf Kubek ještě na poslední chvíli v tomto týdnu přišel s požadavkem, abyste jako lékaři měli výsluhy?

Obávám se, že ta komunikace byla trošku nešťastná. Jednak ty výsluhy jsou svázány s povoláními, které podléhají služebnímu zákonu. To by byla věc, kterou by asi lékaři úplně nechtěli.

Ta myšlenka byla podle mé interpretace taková, že by bylo vhodné zohlednit nejenom u lékařů, ale i u dalších pracovníků, kteří za dvanáct měsíců za rok odpracují třeba patnáct měsíců v rámci nějakého sociálních systémů.

Kdo podle vás nešťastně komunikoval? Pan Kubek?

Myslím si, že ano. Ta myšlenka byla poměrně nešťastně vyjádřená ve formě slova výsluhy.

On kvůli tomu čelí i výzvě, aby rezignoval z vedení České lékařské komory. Je jeho rezignace na stole?

To se obávám, že ne. Byly to jenom nějaké výkřiky na internetu a nevím, jaký mají momentálně reálný dopad na organizační strukturu komory. Nejsem teď úplně srozuměn, že by k něčemu takovému mělo dojít.

Takže jste si to vyjasnili. Prezident Kubek uznal, že celou věc nekomunikoval úplně nejšťastněji, a pokračuje.

To se asi musíte primárně zeptat jeho. Já jsem se s ním o tom bavil a pravda je, že tento bod už existoval v rámci našeho společného prohlášení v září a byl poněkud jinak formulován, než jak byl prezentován, což si myslím, že nebylo úplně šťastné.

Když se ohlédnete za těmi týdny nebo možná i měsíci celého toho jednání s ministerstvem zdravotnictví a potažmo i s VZP, myslíte si, že váš postup, kdy jste říkali, že nebudete v nemocnicích sloužit přesčasy, pokud vám nevyjdou vstříc, prospěl pověsti lékařů na veřejnosti v Česku?

Myslím si, že ano, a to z jednoduchého důvodu. Veřejnost si uvědomila, na jak obrovském množství přesčasové práce stojí české zdravotnictví. Myslím si, že si spoustu lidí uvědomilo, že takto to do budoucna nejde. Toto by mělo být nějakým motorem změn v následujících měsících.

Měli bychom směřovat k tomu, aby české nemocnice mohly fungovat bez toho, že lékaři budou mít tisíc hodin přesčasů za rok, ale jenom normální lidské množství jako každý jiný zaměstnanec v České republice.