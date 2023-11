Jediné lůžkové zařízení v Česku pro pacienty s roztroušenou sklerózou se rozšíří o chytré byty

V Žirči u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku pokračuje stavba budovy odlehčovací služby Domova sv. Josefa za 84 milionů korun. Její součástí budou i chytré byty, vybavené nejnovějšími technologiemi. Užívat je budou lidé s roztroušenou sklerózou, kteří jsou upoutaní na lůžko. Žireč (Trutnovsko) 23:48 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nacházíme se vůbec v prvním chytrém bytě pro pacienty s roztroušenou sklerózou,“ popisuje mi pracovník Domova sv. Josefa Jan Staněk poměrně velkou místnost. | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Vcházím do nové budovy, zatím je plná dělníků. Její součástí bude zázemí pro pracovníky Domova sv. Josefa, odlehčovací služba pro lidi s roztroušenou sklerózou, a také byty určené pro pacienty s touhle diagnózou.

V Žirči u Dvora Králové nad Labem pokračuje stavba budovy odlehčovací služby Domova sv. Josefa

„Nacházíme se vůbec v prvním chytrém bytě pro pacienty s roztroušenou sklerózou,“ popisuje mi pracovník Domova sv. Josefa Jan Staněk poměrně velkou místnost.

Ta je zatím hotová jen z části. Ze stěn vede neobvyklé množství kabelů. „Kabelů je zde mnohem víc než v běžném bytě. Je to připraveno k tomu, aby si naši ‚ajťáci‘ a specialisté alternativní komunikace se vším mohli hrát a vymýšlet různé vychytávky pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou.“

Pro lidi v pokročilé fázi této nemoci jsou složité i tak běžné věci, jako je třeba rozsvícení světla, přijetí telefonního hovoru a nebo i obyčejné podrbání na nose.

„My jsme na základě našich dvacetiletých zkušeností poznali, že chytré technologie mohou těmto lidem usnadnit život natolik, že třeba i znovu získají zaměstnání a mohou opět plnohodnotně žít.“

To, jak budou nové byty vypadat, konzultovali pracovníci domova s jedním ze svých klientů — Josefem Tintěrou. Roztroušenou sklerózu má 22 let a hýbe pouze hlavou.

Z vlastní zkušenosti tak ví, co člověk v takovém stavu potřebuje. „Vycházím ze svého postižení. Usuzuji, co potřebuji, nebo co bych uvítal. Co by tedy vedlo k mé větší svobodě.“

Domov sv. Josefa v Žirči je jediným lůžkovým zařízením v České republice pro nemocné roztroušenou sklerózou. Domov nabízí tři typy pobytu.

Pozorný personál naplňuje všechny potřeby klientů pro jejich plnohodnotný život. Nabízí také zapůjčení pomůcek. Pomáhá nemocným s roztroušenou sklerózou žít plnohodnotný život.

Na moderní vybavení chytrých bytů shání Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku, resp. Oblastní charita Červený Kostelec, pod kterou zařízení patří, peníze ve veřejné sbírce.

Z cílové částky 3 miliony korun se zatím podařilo získat dvě třetiny. Přispět lidem s roztroušenou sklerózou je možné do konce roku.