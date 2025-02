Zkratka v tenkém střevě může pomoct při léčbě cukrovky 2. typu. Pacient spolkne dva magnety

Je to docela jednoduché. Spolknete dva pěticentimetrové magnety, ty vytvoří mezi dvěma částmi tenkého střeva otvor a cesta potravy zažívacím traktem se zkrátí. U pacientů to vede nejen ke snížení hmotnosti, ale hlavně k vymizení příznaků cukrovky 2. typu. Potvrzují to výsledky studie na pražské OB klinice, kde metodu testovali. MAGAZÍN EXPERIMENT Praha 17:49 26. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diabetik | Zdroj: Shutterstock

Pětapadesátník Otakar se s cukrovkou 2. typu potýká přibližně pět let. „Píchal jsem si inzulín čtyřikrát denně. Změnou životního stylu jsem se dostal až na to, že jsem inzulín vysadil úplně a byl jsem pouze na prášcích,“ popisuje pro Radiožurnál.

Přestože se Otakarovi povedlo zhubnout, s tím, že má dál cukrovku, se smířit nechtěl. A tak když u praktika zahlédl leták, že na OB klinice hledají pacientky a pacienty do nové studie, neváhal. Neodradilo ho ani to, že musel postupně polknout dva podlouhlé pěticentimetrové magnety.

„Polykalo se to blbě, musím říct, ale když si člověk vezme, že se mu potom ulehčí a zkvalitní život, tak všechno, co při tom zákroku proběhlo, jde absolutně stranou,“ hodnotí nepříjemnosti, které novou metodu provázejí.

Přednosta OB kliniky Martin Fried připouští, že lékaři měli zpočátku obavy, jak se bude pacientům poměrně velký magnet polykat. „Ale nakonec všichni účastníci studie magnety spolkli, takže se to dá,“ usmívá se.

Dva účinky v jednom

Průchod magnetů trávicím traktem kontrolovali lékaři u deseti pacientů zapojených do studie nejprve na rentgenu. Poté, co se dostali do tenkého střeva, následoval mini-invazivní laparoskopický zákrok. Při něm lékaři posunou magnety na přesně určené místo, aniž by museli střevo rozříznout anebo sešívat.

Magnet, který pacient polyká, měří 5 centimetrů na délku | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Máme takové dvě tenké tyčky, na jejichž konci je další magnet. Ty jsou přitaženy k magnetům uvnitř střeva a tahem po povrchu tenkého střeva posouváme magnet, který je uvnitř. V určité vzdálenosti se ty dvě střevní kličky spojí k sobě, strana ke straně. Část potravy prochází tou starou dlouhou cestou, ale část potravy projde nově vytvořenou zkratkou,“ popisuje lékař.

Vytvoření zkratky v tenkém střevě pomocí dvou magnetů trvá až tři týdny. Díky tomu jde podle obezitologa Martina Frieda o zákrok bezpečný, protože střevo se současně pomalu a velmi pevně hojí.

„Ta část potravy, která je málo natrávená a projde zkratkou, vyvolává metabolickou hormonální odpověď střeva a způsobuje zvýšení vnímavosti pacientovy tkáně k vlastnímu inzulínu,“ vysvětluje princip nové metody. „Jinými slovy – inzulín, který tělo vyrábí, opět stačí k tomu, aby hladinu cukru v krvi diabetika kontroloval natolik, že z nemocného přestane být diabetik.“

Magnety pacienti spolknou a lékaři je pak pomocí laparoskopického zákroku posunou na přesně určené místo v tenkém střevě | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Díky této zkratce se také z potravy dostává do těla méně kalorií, a tak pacient zároveň hubne. Po vytvoření zkratky pacient magnety z těla přirozenou cestou vyloučí.

Kratší cesta, lepší výsledky

Lékaři u diabetiků zapojených do studie monitorovali hladinu cukru v krvi a zjistili, že její pokles odpovídá době, kdy se vytvořila zkratka v tenkém střevu, tedy poté, co magnety vyšly z těla. „I toto je sice nepřímý, ale velmi hezký důkaz toho, že spojení mezi střevy má vliv na zlepšení diabetu,“ dodává Martin Fried.

Důkazem je ostatně i pan Otakar. „V porovnání s minulými výsledky má daleko lepší glukózu i glykovaný hemoglobin,“ říká zdravotní sestra.

Pokles hladiny cukru v krvi zaznamenali lékaři z OB kliniky u všech pacientů zařazených do studie. Nová metoda je už schválená americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, v Evropě se očekává schválení v průběhu letošního roku.

Přednosta OB kliniky prof. Martin Fried se sestřičkou Šárkou Müllerovou a pacientem Otakarem | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Stane se nová metoda běžným zákrokem při léčbě diabetu 2. typu a obezity? Poslechněte si rozhovor s předsedou České obezitologické společnosti a vědeckým ředitelem Národního institutu CarDia Martinem Haluzíkem v záznamu celého Magazínu Expeiment výše.