Letní čas je uměle vytvořený, naše tělo a společnost lépe reagují na zimní, přibližuje neuroložka

V noci na neděli přijdeme o hodinu spánku. Ve dvě ráno totiž ručičky hodinek poskočí rovnou na třetí. Přestože někdo třeba nemusí mít s touto změnou problém, může nám komplikovat například spánkový režim. „Záleží i na našem genetickém rozpoložení,“ přibližuje neuroložka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Rozhovor Praha 16:44 30. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevšímalová doporučuje při přechodu na letní čas například jít dříve spát (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jak se může narušení spánkového rytmu jednou za půl roku podepsat na našem těle a mysli?

Je to velice individuální. Někomu to vůbec nevadí, ale někdo s tím může mít dost velké problémy. Záleží na našem věku – když jsme mladší, změny možná vnímáme lépe, a když jsme starší, hůře. Záleží i na našem genetickém rozpoložení. Tedy zda jste spíše sovy, anebo ptáčata. Je to různé.

Je možné se na tu změnu nějak připravit, kdybychom chtěli?

Při přechodu na letní čas možná jít trochu dříve spát, aby nám ta hodina tolik nevadila. I třeba trochu uspořádat svůj rytmus, co se týče jídla, večeře a podobně. Ale myslím si, že by to nemělo dělat nějaký vysloveně velký problém. Zvláště proto, že teď jsou Velikonoce, takže máme na adaptaci ještě jeden den, protože většinou to u lidí více než takové dva tři dny větší problémy nedělá.

A je třeba přechod na letní čas nějakým způsobem pro tělo jiný než přechod na ten zimní?

Určitě ano, protože náš takzvaný vnitřní čas, kterému se říká také „volně běžící“ čas, je trochu delší než ten astronomický. To znamená, že se mu musíme přizpůsobovat. A to, čím se přizpůsobujeme, je světlo. Pokud je tedy náš biologický čas trochu delší, tak nám spíš vyhovuje přechod na zimní čas, kdy můžeme o hodinu déle spát.

A čeho vy jste zastánkyní? Změn času, nebo nechat celý rok jeden?

Myslím, že všichni, kdo se tím vědecky zabývají, tak jsou určitě pro to, aby byl jednotný čas – a ten čas, který je nám přirozený, je ten takzvaný zimní. Letní čas byl v podstatě uměle vytvořený.

Takže jak evropské společnosti, tak naše společnost, jak spánková, tak cirkadiánní rytmicita – vše je pro to, aby byl ten přirozený, to znamená zimní čas.